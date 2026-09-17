Max Laudadio sul giovane che l'ha aggredito, "è a piede libero e l'ha fatto di nuovo, la vittima è un'anziana"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Max Laudadio torna a denunciare sui social: l’uomo responsabile dell’aggressione a lui e alla sua famiglia il 30 agosto a Cuasso al Monte, lasciato libero dopo l’arresto, avrebbe ora aggredito una donna di 76 anni tentando anche di violentarla. Il conduttore accusa lo Stato di inerzia e chiede che l’uomo, tossicodipendente, venga affidato a una struttura di recupero prima che accada una tragedia.

Max Laudadio denuncia un’altra aggressione

È in un nuovo video pubblicato sui social che Max Laudadio esprime tutta la sua amarezza. L’uomo riconosciuto come responsabile dell’irruzione in casa sua, rimesso in libertà dopo l’arresto, si sarebbe reso protagonista di una nuova aggressione, questa volta ai danni di un’anziana del paese.

“Sembra anche un’aggressione molto violenta” ha spiegato sui social lo storico inviato di “Striscia la Notizia”. “Sembra l’abbia presa per il collo come ha fatto con me, e che le abbia messo in bocca la coperta del cane che aveva lì vicino per non farla urlare”.

Il conduttore ha aggiunto un dettaglio ancora più grave: “Pare che abbia tentato anche di violentarla”. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto, mentre i vicini avrebbero allertato il 112.

La denuncia contro il sistema

Ciò che indigna maggiormente il giornalista è la libertà di cui l’uomo, già noto in paese per abitudini legate all’uso di droga, avrebbe continuato a godere nonostante i precedenti. “Com’è possibile che una persona che ha fatto quello che ha fatto a casa mia, è entrata, ha fatto violazione di domicilio, ha fatto aggressione, dopo poche ore fosse già libera?” si è domandato.

Laudadio ha raccontato che, dopo l’intervento dei carabinieri nella casa dell’anziana vittima, l’uomo sarebbe stato lasciato nuovamente libero. “Sono arrivati i carabinieri, hanno parlato con la signora e sono andati da questo ragazzo e lo hanno lasciato libero ancora”.

Il conduttore ha infine rivolto un appello alle istituzioni, chiedendo che la persona venga presa in carico in una struttura adeguata. “Non dico in carcere, questa è una persona che usa stupefacenti, evidentemente ha bisogno di un centro, ha bisogno di persone che lo possano aiutare”. La chiusura del suo intervento è pura frustrazione: “Deve arrivare il morto per poterlo fermare?”.

Cosa è successo il 30 agosto

Era la notte tra il 30 e il 31 agosto quando l’uomo si era introdotto nell’abitazione di Cuasso al Monte dove Laudadio vive con la moglie Loredana Bonora, sindaca del comune, irrompendo nella stanza in cui dormiva la figlia insieme al fidanzato.

Svegliato dalle urla dei ragazzi, il conduttore era intervenuto affrontando fisicamente l’intruso, riportando contusioni insieme al genero. L’aggressore era stato bloccato fino all’arrivo dei carabinieri e successivamente identificato e portato via, mentre Laudadio e il fidanzato della figlia venivano trasportati in ospedale per accertamenti.

Il conduttore aveva poi presentato denuncia per aggressione e violazione di domicilio, ipotizzando che dietro il gesto potesse esserci un mandante legato al ruolo pubblico della moglie.