Max Laudadio sull'aggressione in casa a Cuasso al Monte, l'ipotesi del mandante dopo l'analisi dei filmati

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Max Laudadio, ex inviato di Striscia la notizia, è stato aggredito da un uomo che si è introdotto nella sua abitazione a Cuasso al Monte, in provincia di Varese. In un video sui social aveva raccontato che l’episodio sembrava legato non a un furto, ma guidato da un mandante. Intervistato, è tornato a parlare della persona che lo ha aggredito: un tossicodipendente noto in paese che potrebbe aver agito su indicazione di altri.

Aggressione in casa

L’episodio è avvenuto il 30 agosto intorno alle 4:30 del mattino, quando Max Laudadio, ex inviato di Striscia la notizia, si è svegliato di soprassalto. Un uomo si sarebbe introdotto nella sua abitazione di Cuasso al Monte, in provincia di Varese, entrando nella camera della figlia che dormiva con il fidanzato.

Alle grida dei due giovani, l’ex inviato di Striscia la notizia è corso in loro soccorso, affrontando l’aggressore e riportando diverse ferite. Anche il fidanzato della figlia, Mattia, avrebbe riportato delle contusioni ed entrambi sono stati poi trasportati in pronto soccorso.

Nei giorni successivi Laudadio ha raccontato sui social quanto accaduto: una situazione inquietante, considerando l’esposizione pubblica della moglie, che è sindaca, e i suoi precedenti lavori come inviato per il programma Striscia la notizia.

Chi è l’aggressore?

Max Laudadio parla di un mandante. Durante un’intervista per Storie Italiane, l’ex inviato racconta che la persona che lo ha aggredito è un tossicodipendente noto nel paese.

Ha raccontato di aver conosciuto questo giovane mentre lavorava nel sociale, quando il ragazzo beneficiava del reddito di cittadinanza. Secondo Laudadio si stava riprendendo, fino a quando non è ricascato nel giro della droga. Racconta il proprio punto di vista, ovvero che il giovane si è presentato alla sua porta per sole due ragioni: “O era completamente fuori e faceva domande a se stesso aspettando le risposte, oppure era al telefono con l’auricolare e le domande erano abbastanza chiare”.

Infatti Laudadio aveva già raccontato nel suo sfogo online che la persona fuori dalla sua abitazione stava intrattenendo una conversazione al telefono con quesiti molto espliciti sulla disposizione della casa, su chi si trovasse all’interno e su come potesse entrare. Sembrava attendere risposte dall’altro capo del filo, motivo per cui Laudadio parla di un mandante.

Come sta Max Laudadio?

Dopo l’aggressione Max Laudadio e il fidanzato della figlia, Mattia, sono stati condotti al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. Addosso portano ancora i segni della colluttazione, con diversi lividi, e Laudadio ha dovuto seguire una terapia per gli ematomi alla gola.

Dice in generale di stare migliorando velocemente e ringrazia pubblicamente i medici e gli infermieri che si sono presi cura di lui in maniera professionale.

C’è però ancora tanta inquietudine e spera che la giustizia faccia il suo corso velocemente. Secondo Laudadio, infatti, non sono stati aggrediti tanto per il suo lavoro quanto per quello della moglie. Spiega che a causa della campagna elettorale si sta creando un clima d’odio. Non vuole accusare l’opposizione, ma sottolinea come “creare odio non possa che portare altro odio”. Aggiunge infine: “Se tu crei un ambiente d’odio in un posto, è come dare un’arma in mano a colui che impazzisce e cerca giustizia”.