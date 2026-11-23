Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Lo speaker radiofonico Max Parisi, colpito da un tumore al pancreas al quarto stadio, è pronto a tornare a lavorare in radio grazie ai benefici ottenuti dall’uso del farmaco Daraxonrasib. “Mi ha salvato la vita”, ha raccontato Parisi, lanciando un appello al ministero della Salute.

Max Parisi torna in radio

Lunedì 23 novembre è il giorno in cui Max Parisi tornerà in onda a Radio Monte Carlo.

L’inizio della malattia risale al 2024. Max Parisi si è sottoposto a chemioterapia e a un’operazione chirurgica per asportare la testa del pancreas. A settembre 2025 il tumore è ritornato in una forma più aggressiva, fino alla diagnosi che gli preannunciava circa due mesi di vita.

Max Parisi è stato poi accolto in un centro clinico di Phoenix, dove ha pagato circa 36mila euro per la fornitura di un mese di Daraxonrasib, il nuovo farmaco rivoluzionario per il tumore al pancreas. Da quando ha iniziato a sottoporsi al trattamento, lo speaker ha riscontrato benefici evidenti.

I benefici del Daraxonrasib su Max Parisi

Ai microfoni di TgCom24, Max Parisi ha raccontato: “Nel mio caso l’effetto è stato particolarmente sorprendente. Ero arrivato a un quarto stadio e avevo davvero poche settimane di vita davanti. Il farmaco, oltre ad avermi salvato la vita, mi sta progressivamente riportando verso una condizione di vita assolutamente normale”.

Max Parisi ha ammesso che “ci sono effetti collaterali” e che “possono esserci casi di intolleranza o situazioni che portano poi ad avere qualche difficoltà a sopportare”.

Nel suo caso specifico, però, lo speaker ha spiegato che grazie al nuovo farmaco “è in corso una regressione del tumore, quindi una restrizione dello spazio che prima occupava”.

Parisi ha aggiunto: “Ho una serie di benefici molto importanti, oltre ad avere anche degli effetti che potrei chiamare curativi. Infiammazioni di linfonodi, circolazione delle cellule tumorali nel corpo e la remissione di possibilità di ulteriori metastasi sono effetti importanti soprattutto perché, ricordiamolo, questo farmaco per la prima volta apre la porta a una cura verso il mondo dei tumori al pancreas. Il 90% è composto da questo tipo di proteina che era finora inattaccabile”.

L’appello di Max Parisi al ministero della Salute

Il farmaco Daraxonrasib è stato commercializzato negli Stati Uniti d’America. La Commissione europea ha ratificato l’approvazione che ha dato EMA a metà ottobre. Ora è in corso una fase di negoziazione sul prezzo.

Parisi ha spiegato: “Il prezzo iniziale e la decisione dell’amministrazione Trump di inaugurare questa politica del Most Favored Nation, ossia avere un prezzo che negli Usa deve essere il più basso tra quelli applicati nel mondo, rende questo ultimo passaggio piuttosto complicato. AIFA, che è molto brava in queste trattative, ha in mano la situazione e sta avendo una serie di interlocuzioni con la casa produttrice del Daraxonrasib, ma dovrà arrivare a un punto di compromesso su un prezzo che poi il Servizio Sanitario Nazionale dovrà comunque pagare”.

Lo speaker ha aggiunto: “Noi malati di tumore chiediamo che ci sia un occhio di riguardo, perché questo è un farmaco particolarmente innovativo e nelle nuove fasi di sperimentazione si stanno verificando degli effetti che erano inattesi, addirittura con un utilizzo in prima linea sembra dare dei risultati davvero incredibili. Anche da parte del ministero della Salute ci vorrebbe un intervento, forse in questo caso finanziario, per accelerare un pochino i tempi”.