Max Pezzali ospite a Sanremo 2026, i legami con la destra dalla tessera del Fronte della Gioventù ad Atreju

Il cantante Max Pezzali sarà ospite a Sanremo 2026 con cinque show “in esterna” sulla nave Costa Toscana e ribadisce in una intervista che penserà solo a cantare, senza messaggi sull’attualità. Tornano però i riferimenti alla destra: la tessera del Fronte della Gioventù a 14 anni, il concerto ad Atreju nel 2011 e la vicenda, smentita, dell’inno di AN.

Max Pezzali ospite a Sanremo 2026: cinque serate sulla nave

Max Pezzali sarà ospite “in esterna” a Sanremo 2026 con cinque show sulla nave Costa Toscana. L’idea, nelle sue parole da una intervista rilasciata a Repubblica, nasce da una passione per “location strane” e “luoghi non convenzionali come una nave da crociera”. E aggiunge: “Questa nave mi sembra già casa”. L’annuncio è arrivato dai social, con il cantante che ha postato un video con la didascalia “Sanremo siamo arrivati”.

Il format prevede appuntamenti da circa mezz’ora, uno per ogni serata, in spazi diversi e con temi distinti. Pezzali li descrive così: “Saranno spettacoli diversi […] in ambientazioni tutte legate a temi che hanno attraversato la mia vicenda artistica”.

Parlando del suo rapporto con il Festival, Pezzali ha collegato la scelta di partecipare in questa forma anche alle esperienze passate: “Serve un progetto preciso e definito che forse non è nelle mie corde”. E riferendosi al 2011, quando si presentò in gara con Il mio secondo tempo, dice: “Ho toccato il punto più basso”.

Pezzali e l’attualità a Sanremo 2026

Sull’ipotesi di usare il palco per parlare del presente, Pezzali sceglie una linea netta: “Sono cresciuto in altri tempi e comprendo molto poco la contemporaneità, nel senso che spesso non ho risposte alle domande che mi pongo. Il mio compito è quello di alleggerire, di portare la festa dentro il festival”.

Già qualche mese fa, sempre in una intervista a Repubblica, spiegando perché evita la politica nelle uscite pubbliche, Pezzali aveva ribadito la sua impostazione prudente: “Preferisco non espormi perché ho paura di dire c*****e”.

E, nel definire il suo profilo politico, aveva aggiunto: “Sono un moderato che però non si pone problemi a dialogare con chi ha idee forti – precisando – Sono pieno di dubbi, che prevalgono sulle certezze”.

I legami con la destra

Con l’attenzione riaccesa per Sanremo 2026, tornano anche i riferimenti che negli anni sono stati usati per accostare Pezzali alla destra. A partire dalla tessera del Fronte della Gioventù, confermata dallo stesso cantante: “Sì. Avevo 14 anni e un amico del bar ci chiese di tesserarci per votare a un congresso, qualche giorno prima della votazione”.

Viene poi ricordata la sua esibizione nel 2011 ad Atreju, quando chiuse la tredicesima edizione della manifestazione di Fratelli d’Italia con un concerto.

C’è poi la storia dell’inno di Alleanza Nazionale, raccontata da Ignazio La Russa: “Il ballerino degli 883 era un militante del Fronte della Gioventù, per questo, quando fondammo AN, chiesi a Max Pezzali di darci una mano nel comporre l’inno del partito, cosa che lui fece”. Pezzali ha poi smentito.