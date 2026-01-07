Max Pezzali super ospite fisso a Sanremo 2026, novità assoluta per "ogni sera" annunciata da Carlo Conti

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Max Pezzali è il primo super ospite di Sanremo 2026 a essere rivelato al pubblico. Carlo Conti ha annunciato al TG1 la presenza del cantante, per tutte le serate del Festival. L’artista animerà e farà spettacolo sulla nave che è ormeggiata fuori dal teatro dell’Ariston.

L’annuncio di Carlo Conti su Max Pezzali

“Sono molto contento di questa notizia, di questo grande successo delle canzoni della scorsa edizione e spero che quest’anno possano, i nuovi protagonisti, ripetere questo grande successo”, ha detto Carlo Conti al TG1.

Poi è arrivata la vera notizia.

Il cantante super ospite a Sanremo 2026, Max Pezzali

“Hai presente quella nave che getta l’ancora di fronte a Sanremo tutti gli anni?”, ha chiesto il presentatore alla giornalista.

“Di solito si alternavano vari protagonisti – ha continuato Conti – in questo palco sul mare, davanti a Sanremo, quest’anno ci sarà un unico grande nome che ogni sera farà festa, ogni sera, con la sua musica, la sua energia e la sua allegria farà festa: è Max Pezzali“.

“Max Pezzali sarà tutte le sere con noi al Festival“, ha ripetuto il direttore artistico della kermesse musicale.

Il video di presentazione di Max Pezzali

Dopo l’annuncio, è stato mostrato un video di presentazione del super ospite per il Max Pezzali Forever – The Boat Party.

Nelle immagini si vede l’immensa nave da crociera sullo sfondo e al centro un oblò in cui compaiono prima il capitano della nave Carlo Conti, poi una serie di personaggi delle canzoni più famose del cantautore: l’ammiraglio Spidy che ha le sembianze dell’uomo ragno, il deca, Arbry, il 2 di picche, la regina delle celebrità e Cisco.

In ultimo, come guest star, nell’oblò appare Max Pezzali.

“Ogni sera sarà una festa, con la musica di Max, la sua allegria e la sua grande energia”, ha ripetuto Conti in diretta con il TG1.

Sia la giornalista che il presentatore di Sanremo hanno ricordato come Pezzali sia amato da generazioni di persone e “porterà sicuramente una ciliegina su questa torta meravigliosa che si sta preparando”.

L’anteprima di una prossima sorpresa per Sanremo 2026

Prima di chiudere la diretta, Carlo Conti ha rivelato un’altra anteprima sul Festival di Sanremo 2026: “Lunedì avrò un’altra notizia per voi”.

L’appuntamento è quindi al 12 gennaio per conoscere una delle sorprese che si stanno preparando per gli spettatori.