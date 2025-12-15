Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 8 misure cautelari e 17 perquisizioni il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nella provincia di Brescia contro un gruppo di giovani, accusati di una lunga serie di reati tra cui aggressioni, rapine, estorsioni e atti persecutori. L’azione, coordinata dalla Procura per i minorenni, è stata eseguita nelle prime ore di lunedì 15 dicembre nei comuni di Brescia, Villa Carcina, Sarezzo e Concesio, e rappresenta il culmine di un’indagine avviata dopo numerosi episodi di violenza avvenuti tra settembre 2022 e marzo 2025.

L’operazione dei Carabinieri: i dettagli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati i militari della Compagnia di Gardone Val Trompia, supportati dal personale del Comando Provinciale di Brescia e dal Nucleo Cinofili di Casatenovo. L’obiettivo era dare esecuzione a un’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, su richiesta della locale Procura per i minorenni. I destinatari delle 8 misure cautelari sono giovani italiani ed extracomunitari, tra i 17 e i 19 anni, tutti minorenni all’epoca dei fatti contestati.

Le misure cautelari e le perquisizioni

Nel dettaglio, sono stati disposti 3 collocamenti in comunità e 5 obblighi di permanenza in casa. Contestualmente, i Carabinieri hanno eseguito 17 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati, di età compresa tra i 15 e i 20 anni (di cui 3 minorenni e 14 maggiorenni), notificando i relativi avvisi di garanzia per gli stessi episodi di reato. Questi provvedimenti rappresentano il completamento di un’attività investigativa che aveva già portato, il 16 settembre 2024, all’esecuzione di 7 misure cautelari nei confronti dei maggiorenni del gruppo, condannati a maggio 2024 a pene detentive tra i 2 e gli 8 anni.

Le indagini: come è stata smantellata la banda “069”

L’indagine, condotta dalla Stazione dei Carabinieri di Villa Carcina, è partita dopo una serie di rapine e aggressioni compiute da giovani sia italiani che stranieri nella bassa e media Val Trompia. Grazie alle testimonianze raccolte, all’analisi delle immagini delle videocamere di sorveglianza e ai dati estrapolati dai telefoni sequestrati, gli investigatori sono riusciti a individuare i presunti responsabili.

Il sodalizio “069” e i reati contestati

Durante le indagini è emersa l’esistenza di un gruppo, privo di una struttura verticistica, denominato “069”. Questo sodalizio era composto da maggiorenni e minorenni che, secondo gli inquirenti, avrebbero messo in atto numerosi episodi delittuosi caratterizzati da violenza contro vittime spesso minorenni o con disabilità. I reati contestati spaziano dalle aggressioni agli atti persecutori, dalle estorsioni alle rapine, passando per minacce, furti, porto di armi od oggetti atti ad offendere e danneggiamenti.

Il ruolo della Procura per i minorenni

La Procura per i minorenni di Brescia ha coordinato l’intera attività investigativa, richiedendo le misure cautelari e delegando le perquisizioni. L’azione giudiziaria si è concentrata su episodi avvenuti tra settembre 2022 e marzo 2025 nei comuni di Villa Carcina, Sarezzo e Concesio, territori particolarmente colpiti dal fenomeno delle baby gang.

Le condanne precedenti e il completamento dell’indagine

Già nel settembre 2024 erano stati arrestati 7 maggiorenni appartenenti allo stesso gruppo, poi condannati a pene comprese tra i 2 e gli 8 anni nel maggio successivo. L’operazione di oggi rappresenta quindi la conclusione di un lungo percorso investigativo che ha permesso di colpire anche la componente minorenne del sodalizio.

