Un arresto e 25 kg di droga sequestrati a Macerata. Un cittadino rumeno di 31 anni, residente in città, è stato fermato e trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, cocaina e marijuana, destinati allo spaccio. L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini, che hanno segnalato movimenti sospetti nella zona di Colbuccaro, frazione di Corridonia.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti è stata intensificata dal Questore di Macerata, Luigi Mangino, con servizi di controllo del territorio mirati soprattutto nei fine settimana.

L’operazione e la scoperta della centrale della droga

Durante uno dei controlli effettuati nel week-end, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Macerata hanno individuato una vera e propria centrale dello spaccio nel territorio di Colbuccaro, frazione di Corridonia. Le indagini sono partite da alcune segnalazioni della cittadinanza, che aveva notato un sospetto via vai presso un’abitazione della zona. In particolare, un uomo era stato visto più volte recarsi con la propria auto in strade di campagna, destando l’attenzione degli investigatori.

Il controllo e l’arresto

Nella tarda serata di sabato, il cittadino straniero è stato sottoposto a controllo. Durante l’identificazione, l’uomo ha mostrato segni di insofferenza e agitazione, spingendo i poliziotti a procedere con una perquisizione domiciliare a Colbuccaro. All’interno dell’abitazione, gli agenti si sono trovati di fronte a una vera centrale dello spaccio, con ingenti quantità di sostanze stupefacenti già pronte per essere immesse sul mercato.

Il sequestro della droga e il materiale rinvenuto

Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati 23 kg di hashish suddivisi in 241 panetti, 1 kg e mezzo di cocaina, 1 etto e mezzo di marijuana, oltre a bilancini di precisione, macchine per il sottovuoto e materiale per il confezionamento. Secondo le stime degli investigatori, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato un profitto di circa 500 mila Euro.

L’arrestato e i precedenti penali

L’indagato, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti legati a reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato ascoltato dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Macerata. Successivamente, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ancona – Montacuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

IPA