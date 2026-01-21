Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 18 arresti e oltre 500 dosi di droga sequestrate il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta ieri nel quartiere Quarticciolo di Roma. L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica, è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina con il supporto dei paracadutisti del 1° Reggimento “Tuscania”, nell’ambito di una strategia volta a contrastare lo spaccio di stupefacenti nelle aree periferiche della Capitale.

Operazione straordinaria: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il servizio di controllo straordinario del territorio è stato organizzato in risposta alle linee strategiche dettate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’obiettivo principale era quello di arginare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, che da tempo affligge il quartiere Quarticciolo.

Il blitz: modalità e risultati

L’operazione si è svolta nella giornata di ieri e ha visto la partecipazione attiva dei militari del 1° Reggimento “Tuscania” insieme ai Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina. Sono stati effettuati una serie di blitz consecutivi, caratterizzati dalla chiusura a tenaglia dei principali punti di accesso alle cosiddette piazze di spaccio. Le attività si sono protratte per l’intera giornata, generando in alcuni momenti file di acquirenti con circa 20 persone in attesa, a causa dell’assenza dei pusher, quasi tutti fermati dalle forze dell’ordine.

Gli arresti e i sequestri

Nel corso dell’operazione sono stati arrestati in flagranza 17 soggetti, tra cui 3 italiani e 14 stranieri originari dell’area centro e nord-africana, tutti già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Gli arrestati sono gravemente indiziati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, è stato fermato un ulteriore individuo, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati analoghi.

Durante i controlli, i militari hanno sequestrato oltre 500 dosi di cocaina e crack, trovate addosso agli indagati, recuperate dopo essere state lanciate durante i tentativi di fuga o individuate in nascondigli tra i lotti condominiali. Sono stati inoltre sequestrati 1 pistola scacciacani e 1 coltello a serramanico.

Tentativi di fuga e inseguimenti

Nel corso dei blitz, 5 soggetti hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati bloccati al termine di inseguimenti condotti in condizioni di piena sicurezza, grazie anche al tempestivo intervento del personale del 1° Reggimento “Tuscania”. L’azione coordinata delle forze dell’ordine ha permesso di evitare rischi per i cittadini e di assicurare alla giustizia tutti i soggetti coinvolti.

Contesto e strategie di sicurezza

L’attività di ieri si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio, finalizzato a garantire maggiore sicurezza e legalità nelle aree periferiche della Capitale. Le operazioni proseguiranno anche nelle prossime settimane, come previsto dalle direttive del Prefetto e dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

