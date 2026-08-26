Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di 16 arresti e ingenti sequestri di droga il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri nelle province di Sassari, Catania, Genova, Lecce, Como e Caltanissetta. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 16 soggetti, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, aggravata dall’ingente quantitativo e dalla vendita in prossimità di istituti scolastici.

Le indagini: un gruppo criminale egemone nel centro storico

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso il via alle prime luci dell’alba e ha coinvolto numerosi reparti dell’Arma, tra cui la Compagnia di Sassari, il supporto dei comandi territoriali, l’11° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas, lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna” e il Nucleo Cinofili. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Sassari su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha diretto e coordinato tutte le fasi dell’indagine.

L’attività investigativa, avviata dalla Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia di Sassari nel gennaio 2023, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un gruppo criminale composto da soggetti stranieri, attivo nel centro storico della città. Secondo l’ipotesi accusatoria, il gruppo era dedito allo spaccio continuativo di eroina e cocaina, e in via secondaria di marijuana, rifornendo acquirenti provenienti da diverse zone della provincia.

Modalità di approvvigionamento e controllo del territorio

Le indagini hanno documentato che la droga veniva approvvigionata tramite ovulatori, che utilizzavano la tecnica del cosiddetto “body packing” per occultare le sostanze stupefacenti nella cavità addominale, e corrieri provenienti da Roma, Napoli, Torino, Milano e Padova. Il gruppo criminale era riuscito a imporsi come egemone nel centro cittadino, controllando il traffico di droga anche grazie all’impiego di vedette e fiancheggiatori locali, che venivano ricompensati con dosi di sostanza o, in caso di controversie, sottoposti a violenze fisiche.

Risultati delle indagini: arresti, sequestri e perquisizioni

Le complesse attività investigative, sviluppate attraverso sistemi di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e telematiche, oltre a servizi di osservazione e pedinamento, hanno consentito di accertare diverse migliaia di cessioni di sostanze stupefacenti per un importo di circa un milione di euro. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre 2,5 chilogrammi di cocaina, 2,5 chilogrammi di eroina e 1/2 chilo di marijuana.

Dal gennaio 2023, le attività di riscontro hanno portato all’arresto in flagranza di 10 persone e al deferimento di 2 soggetti in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Oltre all’esecuzione delle misure cautelari personali, sono stati notificati 45 avvisi di conclusione delle indagini preliminari a carico degli indagati.

Perquisizioni in tutta Italia

Contestualmente all’operazione, i Carabinieri hanno eseguito complessivamente 30 perquisizioni domiciliari nei comuni di Sassari, Barcellona Pozzo di Gotto, Torino, Reggio Emilia, Ceres, Selargius, Foggia, Vigodarzere, San Macario di Samarate e Rovigo. Durante le ispezioni presso le abitazioni degli indagati sono state rinvenute e sequestrate rilevanti somme di denaro, oltre a sostanze stupefacenti di varia tipologia, sulle quali sono in corso ulteriori accertamenti.

Il coordinamento della Procura e la presunzione d’innocenza

L’intera operazione è stata condotta sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, che ha coordinato ogni fase delle indagini. Si ricorda che, in base al principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.