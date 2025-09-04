Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Dieci arresti e ingenti sequestri di droga sono il risultato di una vasta operazione condotta dai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica, in diversi quartieri di Roma. L’azione ha portato al fermo di numerosi sospettati e al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro contante, ritenuto provento di spaccio.

Operazione coordinata dalla Procura: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati i militari del Comando Provinciale di Roma in una serie di controlli mirati nei quartieri noti per episodi di spaccio. L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha permesso di arrestare 10 persone e sequestrare decine di dosi di sostanze stupefacenti, tra cui crack, cocaina, hashish e marijuana, oltre a somme di denaro considerate frutto dell’attività illecita.

Arresti a Città Giardino: fermato un 43enne con cocaina e crack

Nel quartiere di Città Giardino, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno fermato un uomo di 43 anni durante un controllo su un’auto a noleggio. L’uomo è stato trovato in possesso di 6 involucri di cocaina, 6 involucri di crack e 100 euro in contanti. Il materiale è stato immediatamente sequestrato e il sospettato è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Torpignattara: 31enne arrestato dopo la cessione di crack

Nel quartiere di Torpignattara, i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un uomo di 31 anni, sorpreso mentre cedeva 3 dosi di crack a un acquirente, poi segnalato alla Prefettura come consumatore. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto nelle sue tasche 6 grammi di hashish e 930 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Quartiere Trieste: giovane sorpreso a cedere hashish in piazza

Nel Quartiere Trieste, i Carabinieri della Stazione di Roma Salaria hanno arrestato un ragazzo di 22 anni colto in flagrante mentre cedeva 5 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 90 grammi di hashish, 8 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e 550 euro in contanti, oltre a 170 euro che il giovane aveva con sé.

Tor Bella Monaca: tre arresti e sequestri di cocaina e hashish

Nel quartiere di Tor Bella Monaca, i Carabinieri del Nucleo Operativo Roma San Pietro hanno arrestato un uomo di 42 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso in via Melpomene mentre cedeva 3 involucri di cocaina per 60 euro a un italiano nato nel 1970. Poco dopo, in Viale Paolo Ferdinando Quaglia, i militari della Stazione Tor Bella Monaca hanno fermato due persone trovate in possesso di cocaina suddivisa in 24 dosi e denaro contante. Nella stessa zona, un giovane di 24 anni è stato arrestato in Largo Mengaroni dopo essere stato notato in atteggiamenti sospetti: la perquisizione ha portato al sequestro di 22 grammi di cocaina e 22 grammi di hashish, tutto già confezionato per la vendita.

Appio Latino: 19enne trovato con hashish e materiale per il confezionamento

Nel quartiere Appio Latino, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un giovane romano di 19 anni dopo un controllo a largo Colli Albani. Il ragazzo aveva con sé materiale per il confezionamento intriso di hashish e 60 euro. Ispezionando l’area circostante, i militari hanno scoperto 45,7 grammi di hashish nascosti in una tubazione, confezionati con lo stesso materiale. Sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e ulteriore materiale per il confezionamento trovato nell’abitazione del giovane.

Area Termini: 26enne tenta la fuga e aggredisce i Carabinieri

Nella zona dell’Area Termini, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato un uomo di 26 anni che, alla vista della pattuglia, ha cercato di fuggire, venendo però bloccato dopo pochi metri. Durante il tentativo di sottrarsi al controllo, il giovane ha opposto una violenta resistenza, colpendo i militari con calci e pugni. Una volta immobilizzato, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e circa 70 euro in contanti.

Bravetta: senza fissa dimora arrestato con oltre 28 grammi di cocaina

Nel quartiere di Bravetta, i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno fermato un uomo senza fissa dimora a bordo di un’auto. La perquisizione ha permesso di rinvenire 28,04 grammi di cocaina suddivisa in dosi, pronti per la vendita.

Sequestri e convalida degli arresti

Tutte le sostanze stupefacenti e le somme di denaro rinvenute sono state sequestrate e messe a disposizione delle autorità competenti per i successivi adempimenti. Gli arresti sono stati tutti convalidati dall’autorità giudiziaria. Si precisa che, essendo ancora in corso le indagini preliminari, gli indagati devono essere considerati innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di colpevolezza.

Un’azione capillare contro lo spaccio nella Capitale

L’operazione dei Carabinieri ha interessato numerosi quartieri della Capitale, tra cui Città Giardino, Torpignattara, Quartiere Trieste, Tor Bella Monaca, Appio Latino, Area Termini e Roma Bravetta. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al traffico di stupefacenti e alla criminalità diffusa, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e restituire legalità alle zone più colpite dal fenomeno dello spaccio.

