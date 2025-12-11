Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 30 persone arrestate, 43 soggetti denunciati e oltre 1,5 kg di droga sequestrata il bilancio delle recenti operazioni di controllo straordinario condotte dalla Polizia di Stato nel mese di novembre. Gli interventi, svolti con il supporto delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali, sono stati finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati nelle aree più sensibili della provincia di Foggia.

Controlli straordinari e operazioni ad alto impatto: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel mese di novembre sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio sull’intera provincia di Foggia. L’obiettivo principale è stato quello di contrastare efficacemente i reati, in particolare nelle zone maggiormente esposte al degrado urbano e sociale e nei luoghi frequentati da giovani, spesso teatro di episodi legati alla cosiddetta mala movida.

Le città coinvolte e la distribuzione dei servizi

Le attività operative hanno interessato numerosi centri della provincia. In particolare, nella città di Foggia sono state condotte 14 operazioni ad Alto Impatto, mentre un’ulteriore attività di questo tipo è stata svolta anche nel comune di Orta Nova. Complessivamente, sono stati effettuati 61 servizi straordinari di controllo del territorio, distribuiti tra Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo.

Zone sensibili e fenomeni sotto osservazione

Le operazioni si sono concentrate nelle aree considerate più a rischio, in particolare quelle caratterizzate da una forte presenza giovanile e da episodi riconducibili alla mala movida. Particolare attenzione è stata riservata anche alle zone dove il degrado urbano e sociale rende più necessaria la presenza delle Forze dell’Ordine. L’azione coordinata delle diverse forze di polizia ha permesso di presidiare il territorio e di intervenire tempestivamente per prevenire e reprimere i reati.

I risultati delle attività: arresti, denunce e sequestri

Le operazioni, disposte con ordinanza del Questore, hanno portato all’identificazione di 15565 soggetti e al controllo di 7392 veicoli. Nel corso dei controlli sono state arrestate 30 persone e denunciate 43 persone. Inoltre, sono stati sequestrati 1,547 kg di sostanze stupefacenti, tra cui cannabinoidi, cocaina ed eroina. Questi risultati testimoniano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti.

IPA