6 arresti, 4 denunce e 15 bivacchi smantellati: questo il risultato di una maxi operazione antidroga condotta nelle ultime due settimane nelle aree boschive delle Cerbaie. L’azione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze, è stata finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e ha visto l’impiego di numerosi reparti specializzati e tecnologie avanzate.

La maxi operazione antidroga

Il servizio straordinario si è svolto nell’area boschiva delle cosiddette “Cerbaie” e ha coinvolto militari della Compagnia Carabinieri di Empoli, i Cacciatori “Puglia”, il 6° Battaglione Toscana (compreso personale delle Squadre d’Intervento Operativo) e il nucleo CC cinofili anti-droga di Firenze.

Fondamentale è stata anche la collaborazione dei Carabinieri del 4° Nucleo Elicotteristi di Pisa che hanno fornito sofisticati strumenti di osservazione, tra cui droni e termocamere a infrarossi, per monitorare e acquisire obiettivi nelle zone più impervie.

Controlli a tappeto e numeri dell’operazione

Nel corso delle due settimane di attività i militari hanno controllato 289 persone (di cui 104 stranieri) e 74 veicoli. Sono state effettuate 9 perquisizioni personali e veicolari, che hanno portato a 6 arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un arresto per rientro illegale nel territorio nazionale dopo un provvedimento di espulsione.

Inoltre, 4 persone sono state denunciate per porto di armi od oggetti atti ad offendere, tra cui un machete, quattro coltelli, due cutter, una roncola, un bastone sfollagente telescopico e due bombolette di spray anti-aggressione.

Sequestri e segnalazioni

L’operazione ha portato al sequestro di 14 telefoni cellulari e alla segnalazione di numerosi assuntori di sostanze stupefacenti alla Prefettura locale, con il conseguente ritiro della patente di guida per molti di loro.

Sono stati inoltre recuperati 283,52 grammi di cocaina, 801,86 grammi di hashish, 15,68 di marijuana, 6.298,5 € in contanti, 7 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento e il taglio della droga.

Smantellati i bivacchi degli spacciatori

Un altro risultato significativo dell’operazione è stato lo smantellamento di 15 bivacchi di fortuna, allestiti in aree rurali a ridosso delle vie di comunicazione.

Durante la bonifica sono state rimosse oltre 80 batterie per auto, numerosi teloni, sedie, ombrelloni, materassi e altro materiale utilizzato per l’accampamento, abbandonato nella natura dagli occupanti.

Obiettivi e motivazioni dell’intervento

L’operazione, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Firenze in accordo con la Prefettura, era stata pianificata da tempo con l’obiettivo di recuperare alcune aree rurali ormai sotto il controllo degli spacciatori.

Questi ultimi sfruttavano la fitta vegetazione delle Cerbaie per eludere i controlli delle forze dell’ordine e gestire indisturbati le attività di spaccio.

Un modello di collaborazione e tecnologia

La riuscita dell’operazione è stata resa possibile dalla sinergia tra diversi reparti dell’Arma e dall’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, come droni e termocamere a infrarossi, che hanno permesso di monitorare in tempo reale i movimenti sospetti e di intervenire con tempestività.

La collaborazione con il 4° Nucleo Elicotteristi di Pisa ha rappresentato un valore aggiunto, consentendo di acquisire immagini e dati fondamentali per la buona riuscita dei servizi.

IPA