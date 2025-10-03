Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sei arresti, ventidue persone indagate e un ingente sequestro di droga il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Bergamo. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata eseguita nella prima mattina di ieri in diversi comuni della zona.

Le indagini e la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’ordinanza cautelare è arrivata al termine di un’indagine articolata, avviata alla fine del 2022. L’obiettivo era quello di smantellare una rete criminale dedita allo spaccio di droga, attiva in vari comuni della provincia bergamasca, tra cui Verdello, Osio Sotto e Sopra, Boltiere, Pagazzano e Brembate.

I provvedimenti cautelari e i soggetti coinvolti

Nel dettaglio, nei confronti di tre soggetti – uno dei quali già detenuto presso la casa circondariale di Piacenza per spaccio di stupefacenti – è stato disposto l’obbligo di dimora nei comuni di Osio Sotto, Verdello e Pagazzano. Per un quarto individuo è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel comune di Treviglio. Tutti i soggetti coinvolti sono di origine marocchina e regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

Il bilancio dell’operazione: arresti e sequestri

L’attività investigativa ha portato a indagare ventidue persone, tra cui cittadini italiani e marocchini, tutti regolarmente presenti in Italia. Sono stati eseguiti sei arresti nei comuni di Verdello, Pontirolo, Dalmine e Brembate di Sopra. Durante le perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato circa 110 kg di hashish, 600 grammi di cocaina e 50.000 euro in contanti, confermando la portata dell’attività illecita svolta dal gruppo.

Il modus operandi della banda

Dalle indagini è emerso che il gruppo agiva in modo stabile e continuativo, soprattutto nelle località della bassa bergamasca. La banda era diventata un punto di riferimento per la vendita di hashish, grazie alla capacità di approvvigionamento dalla cosiddetta “rotta spagnola”. La droga veniva poi ceduta ad altri spacciatori attivi al dettaglio e distribuita in diverse piazze di spaccio della zona.

Il ruolo della Squadra Mobile e della Procura

La Squadra Mobile della Questura di Bergamo, sotto la direzione della Procura della Repubblica, ha coordinato tutte le fasi dell’operazione, dalla raccolta delle informazioni fino all’esecuzione dei provvedimenti cautelari. L’indagine, avviata nel 2022, ha richiesto mesi di lavoro e l’impiego di numerosi agenti, che hanno monitorato i movimenti dei sospetti e documentato le attività di spaccio nei vari comuni coinvolti.

