Quattro arresti e 348 chilogrammi di hashish sequestrati a Milano nella serata del 25 novembre. I fermati, due bergamaschi, un palermitano e un cittadino spagnolo, sono stati sorpresi mentre scaricavano borsoni pieni di droga da un autoarticolato con targa spagnola, nell’ambito di un servizio di prevenzione generale. L’operazione si è estesa fino alla provincia di Bergamo, dove sono stati effettuati ulteriori sequestri e perquisizioni.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio durante un servizio di controllo organizzato per le vie di Milano. I militari dell’Arma hanno notato un autoarticolato con targa spagnola che destava sospetti per la sua provenienza. Dopo averlo seguito e monitorato, il mezzo è stato intercettato mentre i quattro uomini scaricavano dieci borsoni all’interno di un capannone situato nella provincia di Bergamo.

Il sequestro della droga

Durante la perquisizione del veicolo e del capannone, i Carabinieri hanno rinvenuto 258 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti da 100 grammi ciascuno e termosigillati. L’autoarticolato, che è stato posto sotto sequestro, era dotato di un doppio fondo appositamente realizzato per occultare la sostanza stupefacente.

Le perquisizioni nelle abitazioni

Le indagini sono poi proseguite con perquisizioni presso le abitazioni degli indagati. Nell’appartamento del ventottenne bergamasco sono stati trovati altri 86 chilogrammi di hashish, anch’essi termosigillati e nascosti all’interno di un congelatore. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno sequestrato materiale per il confezionamento, due pistole cariche con matricola abrasa, munizioni e oggetti riconducibili ad altri reati, tra cui t-shirt con la scritta “polizia”, un paio di manette e una maschera per travisamento. Per il ventottenne è scattato anche l’arresto per detenzione abusiva di arma clandestina.

Ulteriori sequestri e dettagli

Nell’abitazione del ventinovenne palermitano sono stati invece rinvenuti altri 4 chilogrammi di hashish, anch’essi suddivisi in panetti da 100 grammi e conservati in un congelatore. In totale, il quantitativo di droga sequestrato ammonta a circa 348 chilogrammi di hashish.

Le misure adottate e la situazione giudiziaria

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bergamo, i quattro arrestati sono stati associati presso il carcere San Vittore di Milano, in attesa dell’udienza di convalida. Resta ferma la presunzione di innocenza per tutte le persone coinvolte, che dovranno essere considerate non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva.

