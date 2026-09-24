Maxi blitz antimafia tra Catania e Siracusa, beni sequestrati per milioni di euro e 25 arresti: il video
Scoperta una rete mafiosa tra Catania e Siracusa: 25 arresti e beni sequestrati per 5,5 milioni di euro
Un’operazione antimafia coordinata dalla procura Distrettuale di Catania, è stata svolta tra il capoluogo etneo e Siracusa. I carabinieri del comando provinciale di Siracusa e i finanzieri del comando provinciale di Catania e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma hanno eseguito un’ordinanza del Gip con cui sono state disposte misure cautelari personali nei confronti di 25 persone, accusate a vario titolo e in concorso dei reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, illecita detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, percosse, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, riciclaggio, rapina, traffico organizzato di sostanze stupefacenti e spaccio, reati con l’aggravante, per taluni indagati, dell’agevolazione mafiosa. I beni sequestrati hanno un valore complessivo stimato di circa 5,5 milioni di euro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.