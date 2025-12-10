Maxi blitz contro clan mafiosi a Palermo con 50 arresti, smantellato vasto traffico di stupefacenti

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Maxi blitz contro i clan mafiosi e il narcotraffico a Palermo. La Polizia ha eseguito misure cautelari nei confronti di 50 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio.

L’operazione contro il narcotraffico

Cinquanta persone appartenenti a clan mafiosi e narcotrafficanti sono state arrestate a seguito dell’inchiesta coordinata dalla Dda del capoluogo siciliano che ha visto impegnati oltre 350 agenti della Polizia di Stato.

Di queste, 19 sono in carcere, 6 agli arresti domiciliari mentre per le altre 25 persone è stato emesso un provvedimento di fermo.

Maxi operazione della Polizia a Palermo

Il blitz è stato condotto nella notte.

Smantellato vasto traffico di droga

L’inchiesta ha fatto luce su un vasto traffico di stupefacenti e ha svelato i nuovi organigrammi di uno dei principali mandamenti mafiosi della città.

Come riporta Il Sole 24 ore, le intercettazioni rivelano una mafia tornata liquidissima, grazie soprattutto al mercato degli stupefacenti. Ma resta importante anche il pizzo, non solo per i guadagno, anche per riaffermare la signoria dei clan sul territorio.

Il precedente blitz al clan Senese a Roma

Il 5 dicembre è stato eseguito un altro blitz, ma questa volta da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma, su delega dei pm della Direzione Distrettuale Antimafia, in relazione al clan Senese.

In carcere sono finite 14 persone, accusate, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione illecita di armi da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare le attività dell’associazione mafiosa dei Senese, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso.

Tra gli arrestati ci sono nomi noti della criminalità, quali Angelo Senese, fratello di Michele; Ettore Abramo, detto “Pluto” e già vice di Fabrizio Piscitelli “Diabolik”; Girolamo Finizio; i fratelli Alvise e Leopoldo Cobianchi; Kevin Di Napoli.

L’inchiesta ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari circa le responsabilità riguardanti: due tentati omicidi avvenuti a Roma; attività di spaccio di stupefacenti; un tentativo di estorsione nei confronti di un gioielliere della Capitale su cui convergevano gli interessi anche del clan Di Lauro, attivo nella provincia di Napoli, da parte di un malvivente romano che, nell’ambito della condotta delittuosa, lasciava falsamente intendere di essere un emissario della famiglia Senese, così determinando la reazione violenta sia del sodalizio campano che di quello capitolino, rappresentato da Angelo Senese, fratello del più noto Michele, con conseguente richiesta “risarcitoria”; un tentativo di sequestro di persona.