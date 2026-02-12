Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque arresti e ingenti sequestri di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. L’azione, che ha avuto luogo nelle prime ore di oggi, è stata eseguita nel comune di Marano Principato e ha portato alla luce una presunta associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti tra dicembre 2023 e dicembre 2024.

Smantellata una rete criminale a Catanzaro

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, guidata dal Procuratore Capo Salvatore Curcio.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Cosenza, hanno richiesto l’impiego di strumenti tecnici avanzati e metodi investigativi tradizionali, permettendo di ricostruire l’attività di un gruppo criminale attivo nel traffico e nello spaccio di droga.

L’epilogo dell’operazione: arresti e sequestri

Nel corso dell’operazione sono state eseguite cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Catanzaro.

Gli arrestati sono ritenuti appartenenti a contesti mafiosi locali e avrebbero gestito una rete di spaccio che operava principalmente nel comune di Marano Principato e nelle aree urbane circostanti.

I numeri dell’inchiesta: droga e arresti

Durante le investigazioni gli agenti hanno sequestrato sei chili di hashish, oltre un chilo di marijuana e circa 500 grammi di cocaina.

Inoltre sono stati documentati oltre cinquanta episodi di spaccio al dettaglio. L’attività investigativa ha portato anche all’arresto in flagranza di due soggetti coinvolti direttamente nella vendita delle sostanze stupefacenti.

Il contesto criminale e le aree coinvolte

L’indagine ha permesso di evidenziare la presenza di una presunta associazione criminale finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti nel territorio di Marano Principato, con ramificazioni nei comuni limitrofi della provincia cosentina.

Gli arrestati sarebbero legati a contesti mafiosi radicati nel territorio, confermando la pericolosità e la struttura organizzata del gruppo smantellato.

