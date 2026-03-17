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È di 19 ambulanti sanzionati e quasi 10.000 euro di multe il bilancio di una vasta operazione antiabusivismo condotta in via Dusmet, a Catania. L’intervento, coordinato dalla Polizia di Stato, ha portato alla rimozione di numerose installazioni abusive e di una grande quantità di rifiuti, restituendo alla cittadinanza una porzione significativa di suolo pubblico.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione si è svolta in via Dusmet, con particolare attenzione a villa Pacini e all’area del mercato della pescheria. Gli agenti della Questura di Catania, insieme alla Polizia Locale del Comune e a una squadra di operai specializzati, hanno dato il via a un intervento mirato contro il degrado e l’abusivismo commerciale.

Ambulanti abusivi bloccati e sanzionati

All’arrivo delle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ben 19 venditori ambulanti, tutti risultati privi di regolare autorizzazione, avevano già occupato strade e marciapiedi, installando strutture non autorizzate. Nonostante il tentativo di allontanarsi per evitare i controlli, sono stati fermati dagli agenti della squadra volanti e sottoposti a verifica. La Polizia Locale ha provveduto a sanzionarli sia per l’assenza di licenza sia per aver trasformato l’autorizzazione al commercio itinerante in attività stanziale.

Multe e sequestri per quasi 10.000 euro

Le verifiche congiunte hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di quasi 10.000 euro. Oltre alle multe, sono state disposte sanzioni accessorie che hanno previsto il sequestro e la confisca di tutta la merce esposta in vendita. Tra i prodotti sequestrati figuravano ortofrutta e accessori di vario genere per cellulari, a testimonianza della varietà dell’offerta abusiva presente nell’area.

Rimozione delle strutture abusive e pulizia dell’area

Al termine degli accertamenti, su richiesta delle forze dell’ordine, una squadra di operai del Comune di Catania è intervenuta per smantellare le strutture abusive che erano state realizzate nel tempo da molti venditori senza licenza. L’azione ha permesso di liberare una vasta area di suolo pubblico, restituendola alla libera fruizione dei cittadini. In diversi casi, le installazioni erano state fissate con catene alla recinzione di villa Pacini, rendendo necessario un intervento tecnico per la loro rimozione.

Quasi una tonnellata di rifiuti raccolti

Una volta completata la rimozione delle strutture, gli operai hanno raccolto quasi una tonnellata di spazzatura che si era accumulata nell’area, contribuendo così a ripristinare condizioni di decoro e igiene pubblica.

Ripristino della legalità e della sicurezza

L’operazione, frutto della collaborazione tra Polizia di Stato e Polizia Locale, ha consentito di porre fine all’occupazione illecita di spazi e beni comuni, garantendo nuovamente legalità, sicurezza e pulizia. Il blitz rappresenta un segnale forte contro il degrado urbano e l’abusivismo commerciale, fenomeni che minacciano la vivibilità dei quartieri cittadini.

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