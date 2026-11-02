Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Maxi operazione nazionale contro la criminalità giovanile e minorile: in due settimane sono stati arrestati 575 maggiorenni e 69 minorenni, mentre 1.695 giovani sono stati denunciati. L’attività, coordinata dallo Sco e svolta in tutta Italia, ha puntato a contrastare reati contro le persone e il patrimonio, armi e spaccio di droga.

Arresti, denunce e sostanze sequestrate in tutta Italia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, all’operazione hanno partecipato migliaia di agenti, attraverso le 106 Squadre mobili delle Questure, con il supporto dei Reparti prevenzione crimine e di altri uffici. Sono stati controllati 236.138 giovani, tra cui 23.060 minorenni. Le verifiche hanno riguardato singoli e gruppi organizzati, soprattutto nelle aree di spaccio e della movida.

Nel corso dell’attività sono stati sequestrati 69,4 chili di cocaina, 328,44 grammi di eroina e 174,8 chili di cannabinoidi, oltre a quantitativi più contenuti di ecstasy, ketamina, anfetamine, capsule di Lyrica e benzodiazepine. Sono stati monitorati 1.115 profili social; per 3 profili in provincia di Torino è stata chiesta la rimozione di contenuti violenti e di immagini che ostentavano armi.

Tra le condotte contestate figurano tentato omicidio, lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e detenzione illegale di armi. Alcuni autori avrebbero mostrato le proprie azioni anche sui social.

Controlli e sequestri

A livello nazionale sono state ispezionate 299 abitazioni, comprese 39 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 365 sale giochi, 896 esercizi commerciali e 1.149 luoghi della movida: 839 piazze e 310 centri cittadini. I controlli hanno interessato anche 177 stazioni e 198 parchi. Sono state elevate 1.394 sanzioni amministrative, soprattutto per uso di droghe, violazioni del codice della strada e delle norme sui pubblici esercizi.

Durante le perquisizioni sono stati recuperati oggetti ritenuti di provenienza illecita, tra cui gioielli, tablet, cellulari e abbigliamento, oltre a 269.863 euro in contanti. Sequestrate anche 28 armi da fuoco, corte e lunghe, 210 armi bianche e 25 oggetti atti a offendere: tra questi cacciaviti, mazze da baseball, bastoni telescopici, pistole soft air e giocattolo, spray al peperoncino, tirapugni, un tagliabalsa e passamontagna. Trovati inoltre ordigni esplosivi, batterie di tubi monocolpo, bombolette di spray urticante, taglierini e strumenti da scasso.

Le attività nei territori

A Foggia, anche grazie a segnalazioni arrivate attraverso Youpol, gli investigatori hanno individuato alcune strutture definite “crack house”. Secondo quanto ricostruito, venivano usate per trasformare artigianalmente la cocaina in crack, vendere diverse droghe e ospitare i consumatori.

In Lombardia, con interventi nelle province di Milano, Como, Cremona e Monza e Brianza, i controlli straordinari si sono concentrati sui gruppi giovanili di strada. L’attività è stata condotta anche in risposta ai gravi disordini registrati durante le manifestazioni del 17, 18 e 24 ottobre 2026. Le indagini, svolte con l’Autorità giudiziaria, e l’analisi dei telefoni dei giovani coinvolti hanno permesso di ricostruire l’organizzazione degli episodi. Sono scattate perquisizioni e denunce per rissa, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale; sono stati inoltre adottati Daspo urbani e fogli di via obbligatori. L’esame delle chat e dei gruppi di messaggistica ha fornito elementi sul coordinamento dei disordini.

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