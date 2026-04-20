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È di 32 provvedimenti di fermo il bilancio di una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta nelle prime ore del mattino a Palermo contro esponenti riconducibili al mandamento mafioso di Brancaccio. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha visto coinvolte numerose forze dell’ordine e ha portato anche a sequestri e perquisizioni, con l’obiettivo di contrastare una consorteria criminale attiva e organizzata.

Le indagini e l’operazione: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata eseguita su delega della Procura della Repubblica di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia. Le attività investigative, avviate dal 2023 al 2026, sono state condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo e dalla Squadra Mobile della Questura di Palermo con la S.I.S.C.O., sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia. L’operazione ha riguardato il mandamento mafioso di Brancaccio e le famiglie mafiose di Brancaccio, Roccella-Guarnaschelli e Corso dei Mille.

I destinatari dei provvedimenti e i reati contestati

Nel corso dell’operazione sono stati eseguiti 32 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto nei confronti di soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata, reati in materia di armi, trasferimento fraudolento di valori e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre contestati ulteriori delitti aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione dell’associazione mafiosa.

L’attività investigativa e la struttura del mandamento

L’indagine, sviluppata nell’arco di 3 anni, ha permesso di delineare la struttura e gli assetti del mandamento mafioso di “Brancaccio”, coinvolgendo le famiglie di Brancaccio, Roccella-Guarnaschelli e Corso dei Mille. Gli investigatori hanno ricostruito i nuovi assetti organizzativi e gerarchici del sodalizio, evidenziando una consorteria attiva, capace di esercitare un controllo capillare sul territorio, di gestire in modo coordinato le estorsioni, il traffico di stupefacenti e la disponibilità di armi. Il gruppo si occupava anche della raccolta e redistribuzione di risorse economiche, destinate tra l’altro al mantenimento dei sodali detenuti.

La metamorfosi strategica di Cosa Nostra

Le risultanze investigative hanno rivelato come Cosa Nostra abbia affiancato alla tradizionale vocazione violenta e al controllo militare del territorio una nuova inclinazione affaristica, adottando strategie manageriali per il controllo di una parte significativa del mercato legale. Questo cambiamento ha permesso di generare ricavi più elevati con rischi minori, senza rinunciare all’intimidazione e alla violenza tipiche dell’organizzazione mafiosa.

Sequestri e perquisizioni: i dettagli

Oltre all’esecuzione dei fermi, sono state effettuate numerose perquisizioni personali e locali, disposte dall’Autorità Giudiziaria. È stato inoltre dato seguito a un decreto di sequestro preventivo che ha riguardato aziende, immobili e conti correnti, in relazione a ipotesi di autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Nel corso delle indagini, sono stati arrestati in flagranza 6 soggetti, eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 persone e sequestrate 5 pistole, 1 fucile a pompa, 1 carabina, 2 mazze chiodate, 3 kg di hashish e la somma in contanti di circa 13.000 euro. Questi elementi confermano la pericolosità dei soggetti coinvolti e la capacità operativa della consorteria.

Le forze in campo

Durante la fase esecutiva dell’operazione sono stati impiegati oltre 450 uomini, tra cui Nuclei Investigativi, Gruppi di Palermo e Monreale, Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.), Aliquote di Primo Intervento (A.P.I.), unità cinofile e il 9° Nucleo Elicotteri. Hanno partecipato anche personale del Reparto Prevenzione Crimine di Sicilia e Calabria, della Polizia Scientifica, unità cinofile e un elicottero del IV Reparto Volo.

Conclusioni

L’operazione condotta a Palermo rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata del territorio, confermando l’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura nel contrasto alle attività mafiose e nella tutela della legalità.