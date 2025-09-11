Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 88 soggetti indagati e numerosi beni sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dalle forze dell’ordine a Salerno e in altre 21 comuni italiani, nelle prime ore di oggi. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita con il supporto di oltre 500 uomini e donne tra Polizia e Carabinieri, con l’ausilio di elicotteri e unità cinofile, per contrastare gravi reati di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi e furto di auto di lusso. Le misure cautelari sono state disposte dal GIP del Tribunale di Salerno e dal GIP del Tribunale dei minorenni, su richiesta delle rispettive Procure.

Operazione congiunta di Polizia e Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via all’alba e ha visto la collaborazione tra la Polizia di Stato di Salerno e i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. Due ordinanze di custodia cautelare sono state emesse: una dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, l’altra dal GIP presso il Tribunale dei minorenni, su richiesta della Procura dei minorenni di Salerno. Le misure hanno colpito 88 soggetti, accusati a vario titolo di associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso, oltre che di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di auto di grossa cilindrata.

Un’operazione su larga scala: numeri e territori coinvolti

L’operazione ha interessato 21 comuni distribuiti in 5 regioni italiane, coinvolgendo oltre 500 operatori delle forze dell’ordine. Sono stati impiegati elicotteri e unità cinofile per garantire il successo delle operazioni e la sicurezza degli agenti. Il blitz ha richiesto una pianificazione dettagliata e una perfetta sinergia tra le diverse forze impegnate sul campo.

I reati contestati: mafia, droga, armi e furti di auto di lusso

Le accuse mosse agli indagati sono particolarmente gravi e riguardano reati di associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Gli inquirenti contestano inoltre tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi, tutte aggravate dal metodo mafioso. Non mancano le contestazioni di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata, segno di una ramificazione criminale capace di agire su più fronti e con modalità organizzate.

Il sequestro dei beni: la Guardia di Finanza in azione

Contestualmente al blitz, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento ha riguardato beni nella disponibilità degli indagati, il cui possesso non risultava giustificato dalle dichiarazioni reddituali. Il sequestro rappresenta un ulteriore colpo alle risorse economiche delle organizzazioni criminali coinvolte.

Le indagini e il coordinamento tra le Procure

L’operazione è frutto di una lunga e complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno e dalla Procura della Repubblica dei minorenni. Il coinvolgimento di due diversi uffici giudiziari, uno ordinario e uno minorile, testimonia la presenza di soggetti di età differenti all’interno delle organizzazioni criminali. Le indagini hanno permesso di ricostruire le dinamiche interne dei gruppi, i rapporti tra i membri e le modalità operative, portando all’emissione delle misure cautelari personali nei confronti di 88 persone.

Il dispiegamento di forze e mezzi

Per garantire la riuscita dell’operazione, sono stati mobilitati oltre 500 uomini e donne delle forze dell’ordine. L’impiego di elicotteri ha consentito il monitoraggio dall’alto delle aree interessate, mentre le unità cinofile hanno supportato le perquisizioni e la ricerca di sostanze stupefacenti e armi. La presenza di così tanti operatori ha permesso di agire simultaneamente in 21 comuni, riducendo al minimo i rischi di fuga o di reazione da parte degli indagati.

Le prossime tappe: la conferenza stampa

Ulteriori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa prevista per le 11.30 presso la Procura della Repubblica di Salerno. In questa occasione, gli inquirenti illustreranno i risultati raggiunti, le modalità operative e le prospettive future delle indagini. L’evento rappresenterà un momento chiave per comprendere la portata dell’azione e il suo impatto sul territorio.

Impatto sul territorio e reazioni delle istituzioni

L’operazione ha suscitato grande attenzione tra la popolazione e le istituzioni locali. Il contrasto alla criminalità organizzata e ai reati connessi rappresenta una priorità per le autorità, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse forze di polizia e la magistratura. Il sequestro dei beni e l’arresto di 88 soggetti sono stati accolti come un segnale forte nella lotta alla mafia e alle sue ramificazioni economiche e sociali.

Conclusioni: un duro colpo alla criminalità organizzata

La maxi operazione condotta a Salerno e in altri 21 comuni rappresenta un duro colpo inflitto alle organizzazioni criminali attive sul territorio. L’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura ha permesso di smantellare una rete dedita a traffico di droga, estorsioni, furti e riciclaggio, restituendo fiducia e sicurezza ai cittadini. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori responsabilità e garantire che la giustizia faccia il suo corso.

ANSA