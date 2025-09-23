Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 26 arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro la cosca Piromalli della ‘ndrangheta. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita nelle prime ore di oggi in diverse località italiane, su disposizione del Tribunale di Reggio Calabria, per contrastare una serie di reati aggravati dal metodo mafioso.

Operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnato il Raggruppamento Operativo Speciale, con il supporto dei Comandi Provinciali territorialmente competenti. L’obiettivo era dare esecuzione a una misura cautelare in carcere nei confronti di 26 soggetti indagati per gravi reati legati alla criminalità organizzata.

I reati contestati agli indagati

Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale e trasferimento fraudolento di valori. Tutti questi reati risultano aggravati dal metodo mafioso, a conferma della pericolosità e della ramificazione della cosca Piromalli nel tessuto criminale nazionale.

La cosca Piromalli e il ruolo nell’organizzazione criminale

Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, hanno permesso di ricostruire la struttura interna e le principali attività illecite della cosca Piromalli. Questa articolazione della ‘ndrangheta si distingue per il suo peso specifico nell’ambito dell’organizzazione criminale, sia a livello locale che nazionale.

Indagini e ricostruzione delle attività illecite

Gli investigatori hanno lavorato per mesi per raccogliere elementi utili a delineare i rapporti tra gli affiliati e le modalità operative della cosca. Sono stati documentati episodi di estorsione ai danni di imprenditori, operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio di ingenti somme di denaro, nonché la detenzione illegale di armi e munizioni utilizzate per intimidire e rafforzare il controllo sul territorio.

Il coinvolgimento di più province italiane

L’operazione non si è limitata al solo territorio calabrese: i Carabinieri hanno agito in sinergia in varie località del territorio nazionale, coinvolgendo diversi Comandi Provinciali. Questo testimonia la capacità della cosca Piromalli di estendere la propria influenza ben oltre i confini della Calabria, ramificandosi in altre regioni italiane.

Le misure cautelari e il ruolo del Tribunale

La misura cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento rappresenta un duro colpo per la cosca Piromalli e per la ‘ndrangheta in generale, colpendo al cuore una delle sue articolazioni più attive e pericolose.

IPA