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Operazione ad alto impatto dei Carabinieri nel campo nomadi di via del Macello, a Poggioreale, Napoli. Il bilancio del blitz: 84 persone identificate, di cui 37 già note alle forze dell’ordine, un arresto e tre denunce. La tensione è esplosa durante il sequestro di 21 veicoli irregolari, privi di assicurazione o già cancellati dal Pra. Un operatore del carro attrezzi è stato colpito alla testa con una chiave inglese mentre agganciava un mezzo: l’aggressore è finito in manette per violenza a incaricato di pubblico servizio. Altri tre soggetti sono stati denunciati per aver danneggiato a martellate le auto sotto sequestro durante le operazioni. Oltre ai mezzi, i militari hanno rinvenuto sigarette di contrabbando e tratto in salvo due cani, un maremmano e un pitbull, trovati in stato di abbandono.