Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un’operazione coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Milano ha portato al fermo di otto persone nell’ambito di un maxi blitz dei carabinieri contro lo spaccio di cocaina ed hashish nei boschi tra le province di Milano, Como e Varese. Le forze dell’ordine – che hanno fatto irruzione anche con il GIS e i Cacciatori di Sicilia – hanno bloccato sei persone in un appartamento a Limido Comasco e due nel Milanese. L’intervento puntava a disarmare i gruppi di pusher, protagonisti in passato di violentissimi scontri per il controllo del territorio sfociati in sparatorie, sequestri e tentati omicidi. Durante le perquisizioni nelle aree boschive, i militari hanno sequestrato sostanze stupefacenti e diverse armi, tra cui un kalashnikov (AK47) analogo a quello impiegato nel recente conflitto a fuoco tra bande a Parabiago.

ANSA