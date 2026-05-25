Maxi blitz tra Italia e Croazia, raffica di arresti per importazione di armi da guerra e tentato omicidio
Maxi operazione contro il traffico di droga e armi: 23 arresti tra Italia e Croazia per reati mafiosi.
Maxi operazione della Polizia di Stato tra Italia e Croazia, precisamente nel distretto di Zagabria, dove investigatori della polizia con il supporto delle forze dell’ordine croate stanno eseguendo un’ordinanza impositiva di 23 misure cautelari, emessa dal gip di Salerno su richiesta della Procura distrettuale antimafia salernitana. I reati contestati sono, a vario titolo, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione nello Stato italiano di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, lesioni personali e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.