Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una donna di 44 anni, di nazionalità nigeriana, è stata arrestata a Torino dopo il ritrovamento di oltre 17mila compresse di oppioidi nei suoi bagagli presso il terminal bus di corso Vittorio Emanuele II. Le manette sono scattate per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Torino: il controllo al terminal bus e la scoperta dei bagagli sospetti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata durante un controllo di routine su un autobus di linea privata. Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato una passeggera che mostrava segni di particolare nervosismo. Alla richiesta di chiarimenti sugli effetti personali, la donna ha dichiarato di avere con sé un solo bagaglio. Tuttavia, grazie alle etichette di viaggio, i poliziotti hanno scoperto che a bordo erano presenti altri bagagli riconducibili alla stessa persona.

La perquisizione e il maxi sequestro di oppioidi

La donna è stata quindi accompagnata in Questura, dove è stata sottoposta a una perquisizione personale e dei bagagli. L’ispezione ha permesso di rinvenire numerosi blister contenenti, in totale, 17.248 compresse con principi attivi appartenenti alla famiglia degli oppioidi, noti per i loro potenti effetti narcotizzanti. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato dagli agenti.

Indagini sugli spostamenti e i viaggi internazionali

Durante l’operazione, sono stati trovati anche numerosi titoli di viaggio, etichette per bagagli e un telefono cellulare. Questi elementi hanno consentito agli investigatori di ricostruire i movimenti della 44enne nei giorni precedenti, tra cui diversi trasferimenti internazionali. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe trasportato le sostanze dalla Nigeria verso l’Italia, sfruttando i collegamenti garantiti dagli autobus di linea privati.

L’arresto e le misure cautelari

Al termine degli accertamenti, la donna è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di dimora nel comune di Torino.

Polizia