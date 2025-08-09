Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due denunce, cento persone identificate e trenta veicoli controllati il bilancio di un’operazione straordinaria delle forze dell’ordine a Bolzano. I controlli sono stati disposti il 9 agosto 2025 dal Questore Giuseppe Ferrari per garantire la sicurezza durante la manifestazione “Calici di Stelle”. L’azione è stata condotta da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza con unità cinofile antidroga e Polizia Municipale, con particolare attenzione a Piazza Duomo, Piazza Ziller e Parco delle Religioni, per prevenire spaccio e altri reati segnalati dai cittadini.

Controlli straordinari per la sicurezza pubblica

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la giornata del 9 agosto 2025 ha visto un imponente dispiegamento di forze dell’ordine a Bolzano. L’obiettivo era garantire il regolare svolgimento dell’evento “Calici di Stelle”, molto atteso in città, e rispondere alle preoccupazioni dei residenti per episodi di spaccio e altri fenomeni delittuosi nelle aree centrali. L’operazione, definita ad “Alto Impatto”, è stata coordinata da un Funzionario della Questura e ha coinvolto la Polizia di Stato con il Reparto Prevenzione Crimine, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza con le sue unità cinofile antidroga e la Polizia Municipale.

Le zone sotto la lente: Piazza Duomo, Piazza Ziller e Parco delle Religioni

Le forze dell’ordine hanno concentrato i controlli nelle zone più sensibili della città, in particolare Piazza Duomo, Piazza Ziller e il Parco delle Religioni. Queste aree erano già state segnalate dai cittadini come punti critici per episodi di spaccio e altre attività illecite. L’azione congiunta ha permesso di monitorare costantemente i flussi di persone e veicoli, garantendo un presidio costante durante tutta la manifestazione.

Identificate 100 persone e controllati 30 veicoli

Nel corso dei controlli, sono state identificate 100 persone e sottoposti a verifica 30 veicoli. L’attività di prevenzione ha avuto come scopo principale quello di scoraggiare comportamenti illeciti e di garantire la sicurezza dei partecipanti all’evento. L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata soprattutto su soggetti già noti alle autorità e su situazioni considerate a rischio.

Sequestro di 52 grammi di sostanza stupefacente

Un risultato significativo è stato ottenuto all’interno del Parco delle Religioni, dove, grazie all’intervento dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, sono stati rinvenuti 52 grammi di sostanza stupefacente. La droga, trovata a carico di ignoti, è stata immediatamente posta sotto sequestro. Questo ritrovamento conferma l’efficacia della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine e l’importanza dell’impiego delle unità cinofile nelle attività di controllo del territorio.

Due denunce per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio

Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno fermato un cittadino gambiano di 30 anni all’interno del Parco delle Religioni. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che l’uomo era inottemperante al Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore. Per questo motivo, è stato denunciato a piede libero. Un episodio analogo si è verificato in Piazza Parrocchia, dove un cittadino tunisino di 35 anni è stato fermato e denunciato per la stessa violazione.

Furto all’Eurospar di via Museo: un’altra denuncia

Nel corso della mattinata, un altro cittadino gambiano è stato sorpreso a commettere un furto all’interno dell’Eurospar di via Museo. Il personale delle Volanti è intervenuto prontamente, fermando l’uomo e sottoponendolo agli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche, il soggetto è stato denunciato sia per il furto commesso sia per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore.

Il bilancio dell’operazione straordinaria a Bolzano è stato giudicato positivo dalle autorità. L’identificazione di 100 persone, il controllo di 30 veicoli, il sequestro di 52 grammi di droga e le due denunce per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio rappresentano risultati concreti nella lotta allo spaccio e alla criminalità diffusa. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’impegno a proseguire con iniziative analoghe anche in futuro, per garantire la sicurezza della comunità e rispondere alle esigenze dei cittadini.

