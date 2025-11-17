Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 3594 persone identificate e 1683 veicoli controllati il bilancio dei servizi straordinari di controllo messi in campo dalla Polizia di Stato nel Salento per prevenire reati e garantire la sicurezza pubblica. Le operazioni sono state pianificate dal Questore della Provincia di Lecce e hanno visto la partecipazione di diverse articolazioni delle forze dell’ordine, con particolare attenzione alle aree della cosiddetta mala movida e alle zone più sensibili del territorio.

Controlli straordinari per la sicurezza nel Salento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la settimana dal 10 al 16 novembre è stata caratterizzata da un’intensificazione delle attività di controllo su tutto il territorio salentino. L’obiettivo principale è stato quello di prevenire e contrastare le diverse forme di reato, con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati contro la persona, ai reati contro il patrimonio e all’ordine pubblico.

Pianificazione e coordinamento delle forze dell’ordine

Per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine, il Questore della Provincia di Lecce, dr. Giampietro Lionetti, ha predisposto specifici servizi straordinari. La pianificazione è avvenuta attraverso tavoli tecnici che hanno coinvolto diverse articolazioni delle forze dell’ordine, durante i quali sono state definite le modalità operative e gli obiettivi da raggiungere.

Le aree interessate dai controlli

In particolare, nelle giornate del 13 e 14 novembre, nel capoluogo leccese sono stati predisposti servizi interforze nelle aree maggiormente interessate dalla cosiddetta mala movida. Tra queste figurano piazzetta Santa Chiara, Piazza Mazzini, Piazza S’Oronzo, Piazza Verdi, Piazzetta Alleanza, Convitto Palmieri, Villa Comunale, Via Ascanio Grandi e la stazione ferroviaria. Queste zone sono state oggetto di un’attenta attività di pattugliamento, finalizzata sia alla prevenzione che al contrasto dei reati e degli illeciti amministrativi.

Controlli alle attività commerciali e sanzioni

Nel corso dei servizi, sono state controllate a Lecce in totale dieci attività commerciali: una in Via Libertini, una in via Caroli, 3 attività in via Taranto, due pizzerie in via Salvemini, un bar in viale XXV Luglio e due attività di ristorazione in via degli Ammirati. In uno di questi esercizi è stata elevata una contestazione per occupazione abusiva di suolo pubblico, a testimonianza dell’attenzione posta anche sugli illeciti amministrativi.

Estensione dei controlli a Gallipoli, Casarano e Taurisano

Non solo il capoluogo, ma anche le zone di Gallipoli, Casarano e Taurisano sono state sottoposte a un’attenta attività di controllo e vigilanza. L’azione delle forze dell’ordine è stata indirizzata alla prevenzione dei fenomeni connessi alla criminalità, con particolare attenzione alle aree considerate più a rischio.

Sicurezza stradale e sanzioni amministrative

Nel territorio di Gallipoli sono stati effettuati diversi posti di controllo, con l’obiettivo di verificare eventuali alterazioni della potenza e della velocità dei veicoli e motoveicoli. In questa occasione sono state elevate 4 contestazioni al Codice della Strada: una per mancato possesso dei documenti necessari, due per veicoli non sottoposti alla revisione periodica e un sequestro amministrativo per guida senza patente. Questi interventi rientrano nell’ambito delle iniziative volte a garantire la sicurezza stradale e a contrastare comportamenti illeciti alla guida.

I risultati operativi della settimana

Nel complesso, i risultati ottenuti nella settimana dal 10 al 16 novembre testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio e prevenire i reati. Sono state 3594 persone sottoposte a identificazione e 1683 veicoli controllati, numeri che evidenziano la capillarità e l’efficacia dei servizi straordinari messi in campo. L’azione coordinata delle forze dell’ordine, sotto la guida del Questore della Provincia di Lecce, ha permesso di rafforzare il presidio del territorio salentino e di contrastare efficacemente i reati e gli illeciti amministrativi.

IPA