Maxi controlli in cielo e a terra a Roma per Ferragosto, le immagini suggestive: arrestato 34enne
Controlli intensificati a Roma per Ferragosto: sicurezza garantita tra movida, spiagge e aree lacustri.
Dalle spiagge di Ostia a quelle di Santa Severa, alle zone portuali di Anzio e Nettuno, con uno spaccato sulle aree lacustri di Albano e sulle sponde del Tevere, le immagini del reparto Volo presso la Sala Operativa della Questura hanno consentito di monitorare le strade della movida estiva di Roma. Posti di controllo e di blocco lungo le arterie autostradali e le direttrici del litorale e attività di carattere amministrativo sui locali della movida, senza trascurare contrasto ai fattori di rischio ad essa connessi. I riflettori puntati sui reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti e sulla vendita “fuori controllo” di alcolici si sono accesi alla vigilia di Ferragosto su un 34enne, sorpreso con 50 grammi – tra cocaina e hashish – dosi accuratamente custodite in pacchetti di sigarette e di caramelle pronte per essere “offerte” alla clientela dietro lo scambio di denaro. Numerose, ancora, le sanzioni amministrative per i titolari di esercizi commerciali.
