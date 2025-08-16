Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Dalle spiagge di Ostia a quelle di Santa Severa, alle zone portuali di Anzio e Nettuno, con uno spaccato sulle aree lacustri di Albano e sulle sponde del Tevere, le immagini del reparto Volo presso la Sala Operativa della Questura hanno consentito di monitorare le strade della movida estiva di Roma. Posti di controllo e di blocco lungo le arterie autostradali e le direttrici del litorale e attività di carattere amministrativo sui locali della movida, senza trascurare contrasto ai fattori di rischio ad essa connessi. I riflettori puntati sui reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti e sulla vendita “fuori controllo” di alcolici si sono accesi alla vigilia di Ferragosto su un 34enne, sorpreso con 50 grammi – tra cocaina e hashish – dosi accuratamente custodite in pacchetti di sigarette e di caramelle pronte per essere “offerte” alla clientela dietro lo scambio di denaro. Numerose, ancora, le sanzioni amministrative per i titolari di esercizi commerciali.