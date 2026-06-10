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È di quattro arresti domiciliari e altrettanti obblighi di dimora il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato contro la gestione di discarica abusiva e incendio di rifiuti in zona montana. Le misure sono state eseguite nei confronti di soggetti indagati per trasporto e smaltimento illecito di rifiuti, dopo un’indagine avviata a seguito di una segnalazione su YouPol nel novembre 2025 ad Avola.

Le indagini e la scoperta della discarica abusiva

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica locale. L’indagine ha avuto origine da una segnalazione dei cittadini tramite l’applicazione YouPol, che ha permesso di scoprire un sistema criminale dedito al trasporto e smaltimento illecito di rifiuti, anche pericolosi. Questi rifiuti venivano trasportati con mezzi pesanti e smaltiti illegalmente attraverso roghi tossici nella zona Bochini, nel territorio di Avola.

Gli agenti hanno effettuato diversi sopralluoghi in un’area rurale particolarmente difficile da raggiungere. In questa zona, sono state documentate enormi cataste di rifiuti di ogni genere, scaricate su un terreno privato di almeno 2000 mq. Durante le ispezioni, sono stati rinvenuti anche residui di recenti combustioni, segno evidente dell’attività di incendio di rifiuti svolta per eliminare il materiale accumulato in modo illecito.

Modalità operative e mezzi impiegati

Nel corso delle indagini, la Polizia ha documentato numerosi scarichi effettuati da diversi autocarri riconducibili agli indagati. Questi ultimi hanno messo in atto un’attività sistematica e continuativa, finalizzata all’accumulo dei rifiuti e alla realizzazione di una vera e propria discarica abusiva. In almeno un’occasione, i rifiuti sono stati persino sotterrati con l’ausilio di un escavatore e di un bobcat, strumenti sequestrati durante l’operazione.

L’attività di combustione illecita dei rifiuti, accertata dagli investigatori, aveva lo scopo di eliminare quanto accumulato, provocando però un grave danno ambientale. Le emissioni incontrollate di sostanze tossiche hanno messo a serio rischio l’ecosistema locale e la salute pubblica, come sottolineato dagli inquirenti.

Sequestri e misure cautelari

Durante l’esecuzione delle misure cautelari, la Polizia ha proceduto al sequestro probatorio dell’intera area di terreno coinvolta nelle attività illecite. Sono stati inoltre sequestrati preventivamente i mezzi utilizzati dagli indagati per gli scarichi abusivi, tra cui due escavatori, sottraendoli alla disponibilità dei soggetti coinvolti per impedire la reiterazione dei reati.

L’operazione ha permesso di smantellare un sistema criminale che, attraverso la gestione di discarica abusiva e incendio di rifiuti, stava mettendo in pericolo l’ambiente e la salute dei cittadini. Le indagini, partite da una segnalazione su YouPol, hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel contrasto ai reati ambientali. Per ulteriori dettagli sulla città di Avola, è possibile consultare il portale dedicato.

IPA