Maxi esplosione a Colleferro nello stabilimento ex Simmel Difesa che produce munizioni, la situazione

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Un incendio, poi l’esplosione. È successo nel primo pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, presso l’ex Simmel Difesa dove si fabbricano munizioni di medio e grosso calibro. I vigili del fuoco sono sul luogo, di difficile accesso per via delle fiamme, per verificare se ci siano feriti.

Maxi esplosione a Colleferro

L’incendio è divampato nel primo pomeriggio di giovedì 13 agosto. A Colleferro, alle porte di Roma, è andato a fuoco l’ex stabilimento Simmel Difesa, oggi di proprietà del gruppo Knds Ammo Italy.

Secondo una prima ricostruzione pubblicata dal Corriere della Sera, dopo l’arrivo dei vigili del fuoco si è verificata una terribile esplosione.

L’azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa navale e terrestre, ma fornisce anche combustibili solidi per gli impianti aerospaziali.

Secondo Ansa, l’incendio sarebbe scoppiato nel reparto dedicato alla pressatura delle polveri. L’ex Simmel Difesa si trova in località Quarto Chilometro, ubicata lungo la strada che collega Colleferro ad Artena.

Il boato avvertito anche nei paesi limitrofi

Dalle prime indiscrezioni emerge che l’intervento dei vigili del fuoco si dimostra difficoltoso in quanto le fiamme oppongono una certa resistenza.

Ciociaria Oggi scrive che il boato dell’esplosione è stato avvertito anche nei comuni limitrofi – Paliano, Artena, Valmontone, Labico – e dagli auomobilisti in transito lungo l’autostrada A1.

L’intervento dei soccorritori

Come anticipato, sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze. Tra le fiamme si cercano feriti, ma per il momento – stando a un primo bilancio riportato dall’Ansa – non ci sarebbero persone coinvolte.

Repubblica scrive che la prima segnalazione alla Questura di Roma è arrivata alle 14.45. Per il momento non è dato conoscere le cause dell’incendio che hanno portato all’esplosione. Le autorità intervenute hanno subito messo in sicurezza tutta l’area di via Latina per tutelare i residenti.

Il precedente incidente nel 2007

Per l’ex Simmel Difesa, purtroppo, non si tratta del primo incidente. Un episodio analogo avvenne il 9 ottobre 2007, quando alle 10 del mattino una deflagrazione avvenuta all’interno di un padiglione costò la vita all’operaio Roberto Pignalberi, 35enne originario di Serrone (Frosinone).

Altri 14 colleghi rimasero feriti, uno dei quali riportava ustioni sul 60% del corpo ma non risultò in pericolo di vita.