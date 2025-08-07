Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un sequestro di tre centri massaggi, 11.000 euro in contanti e una denuncia il bilancio di un’operazione congiunta condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza a Desenzano del Garda. L’operazione, avvenuta nella giornata di ieri, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e ha portato alla luce un sistema di sfruttamento della prostituzione e indebita percezione del Reddito di Cittadinanza da parte del gestore delle attività, che avrebbe omesso di dichiarare ricavi per oltre 400.000 euro tra il 2020 e il 2023.

Operazione congiunta tra Polizia e Guardia di Finanza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Brescia e la Compagnia di Desenzano del Garda della Guardia di Finanza. Gli agenti hanno effettuato una verifica congiunta presso tre centri massaggi situati nel territorio comunale di Desenzano del Garda, dando avvio a una serie di approfondimenti investigativi coordinati dalla Procura della Repubblica.

Sequestri e denaro illecito

Nel corso dei controlli, sono stati sequestrati tre spazi commerciali e 11.000 euro in contanti, ritenuti provento di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza. Il titolare delle attività, infatti, avrebbe beneficiato del sussidio senza dichiarare i ricavi generati dalle proprie imprese, né la titolarità di conti correnti, come emerso dalle indagini della Guardia di Finanza.

Lavoratrici irregolari e sfruttamento della prostituzione

Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno identificato sei giovani massaggiatrici, di cui due impiegate in nero e una cittadina cinese risultata clandestina in Italia. Gli agenti della Polizia di Stato hanno inoltre accertato attività di sfruttamento della prostituzione all’interno dei centri massaggi. Le successive indagini hanno rivelato che nei tre centri massaggi venivano offerte ai clienti prestazioni a contenuto erotico in cambio di denaro contante, nella quasi totalità dei casi senza alcun riscontro fiscale.

Ricavi non dichiarati e frode ai danni dello Stato

Come ricostruito dalle Fiamme Gialle, il gestore dei centri avrebbe omesso di dichiarare ricavi per oltre 400.000 euro nel periodo compreso tra il 2020 e il 2023. Nonostante l’ingente volume di incassi, l’uomo risultava beneficiario del Reddito di Cittadinanza. L’esame delle dichiarazioni fornite in sede di istanza per il sussidio ha fatto emergere gravi incongruenze, portando alla denuncia del gestore all’Autorità Giudiziaria per indebita percezione del Reddito di Cittadinanza.

Ulteriori sequestri e irregolarità

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri le attività operative hanno permesso di sequestrare, oltre ai centri massaggi già menzionati, anche un’ingente somma di denaro contante in banconote di diversi tagli e un’autovettura riconducibile al gestore.

Lavoratrici irregolari e clienti identificati

Le indagini hanno inoltre portato all’identificazione di tre ulteriori lavoratrici in nero, tutte di cittadinanza cinese e irregolari sul territorio nazionale, oltre a due clienti presenti nei locali al momento dei controlli.

Condizioni igienico-sanitarie e sicurezza sul lavoro

Durante i sopralluoghi, le forze dell’ordine hanno riscontrato la presenza di un dormitorio e di una sala ristoro, oltre a condizioni igienico-sanitarie non conformi alla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. Queste carenze hanno ulteriormente aggravato la posizione del gestore delle attività.

Le dichiarazioni del Questore di Brescia

Come sottolineato dal Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, si tratta della prima fase di una serie di azioni di monitoraggio e controllo mirate a individuare forme occulte di prostituzione. “Queste attività, spesso, celano fenomeni di sfruttamento di giovani donne dietro la parvenza di normali attività professionali. Iniziative di questo tipo, oltre a essere spesso collegate a fenomeni criminali, mettono a rischio la salute e la sicurezza delle giovani donne e dei clienti. Per questo motivo, come accaduto ieri, non saranno tollerate in futuro”, ha dichiarato Sartori.

Un fenomeno sotto osservazione

L’operazione condotta a Desenzano del Garda rappresenta solo l’inizio di una serie di controlli programmati per contrastare le forme occulte di prostituzione e sfruttamento che si nascondono dietro attività apparentemente lecite. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’impegno a proseguire con determinazione nelle attività di prevenzione e repressione di questi fenomeni, a tutela della legalità e della sicurezza pubblica.

