Maxi frana dalla Tofana di Dentro a Cortina d'Ampezzo, elicottero bloccato per la nube di polvere

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Una maxi frana si è staccata dalle pareti nord della Tofana di Dentro, una delle cime del gruppo montuoso a ovest di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno. Al momento del distacco, era in corso il recupero di un’escursionista. La presenza di un’enorme nube di polvere sospesa nell’aria non ha permesso l’avvicinamento dell’elicottero per valutare l’accaduto.

La maxi frana della Tofana di Dentro

La frana di ingenti dimensioni si è staccata nel primo pomeriggio dalle pareti nord della Tofana di Dentro, interessando presumibilmente la Val Travenanzes, attraversata da sentieri.

Lo ha reso noto il Soccorso alpino e speleologico del Veneto.

Ufficio stampa Soccorso alpino e speleologico del Veneto/ANSA

Nei primi momento nonè stato possibile verificare direttamente l’area coinvolta dal distacco, a causa della fitta nube di polvere causata dal crollo dei massi. In serata è arrivata la notizia che non ci sono persone coinvolte.

Il salvataggio di un’escursionista

La frana è avvenuta proprio mentre l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore stava ultimando il recupero di un’escursionista.

Una donna di 52 anni di Limana, nel Bellunese, si era storta un ginocchio sulla normale alla Tofana di Rozes ed è stata issata a bordo dal tecnico di elisoccorso, calato con un verricello di 10 metri.

L’eliambulanza è quindi volata all’ospedale Codivilla, dove ha lasciato l’infortunata per poi imbarcare due soccorritori della Guardia di finanza di Cortina ed effettuare un sorvolo dell’area interessata.

Tuttavia, ha fatto sapere il Soccorso alpino, la presenza di polveri sospese nell’aria non ha permesso, in un primo momento, l’avvicinamento dell’elicottero.

Chiusi i sentieri nella zona della frana

Il sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianluca Lorenzi, ha disposto con un’ordinanza la chiusura dei sentieri interessati dalla frana.

In particolare non si può accedere al sentiero 401 che è il più frequentato in quella zona. L’evento ha interessato la Cengia paolina e la Val Travenanzes, dove però è arrivata più che altro polvere. Il sentiero rimarrà chiuso in attesa di verificare se ci sia il rischio di ulteriori scariche.

“A seguito del controllo con l’elicottero condotto da Vigili del fuoco e Soccorso alpino – ha fatto sapere Lorenzi – sembra che per il momento non ci siano persone coinvolte. Ci auguriamo che la situazione resti questa”.

“Vista la stagione abbiamo tantissimi turisti e quando succede qualcosa c’è sempre il grande timore che qualcuno sia coinvolto”, ha aggiunto il primo cittadino.

Il difficile intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto intorno alle 14:50, ma le verifiche si sono protratte a lungo a causa della densa nube di polvere sollevata dal crollo che ha impedito per diverso tempo ogni visuale sull’area interessata.

Nel corso del pomeriggio, quando la visibilità è andata migliorando, il Nucleo elicotteri di Venezia, con l’elicottero Drago, ha potuto effettuare una ricognizione dall’alto, durante la quale sono stati osservati scarichi continui di materiale.

Il sentiero della Val Travenanzes è stato interdetto per ragioni di sicurezza.