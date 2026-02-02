Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 7,8 milioni di metri di tessuto sequestrati e più di 237.000 capi d’abbigliamento il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza di Prato, che ha portato alla luce un articolato sistema di contrabbando e frode fiscale nel distretto tessile pratese. L’indagine, coordinata dall’European Public Prosecutor’s Office – Ufficio di Bologna, ha permesso di individuare una donna di nazionalità cinese come presunta responsabile di un meccanismo illecito finalizzato all’evasione di dazi e IVA per quasi 3,6 milioni di euro.

Le indagini e la scoperta del sistema fraudolento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione denominata “FRAUS AB ORIENTE” è stata avviata oltre un anno fa, con l’obiettivo di contrastare il contrabbando di tessuti provenienti dalla Cina. Gli investigatori hanno monitorato i flussi di merci su strada, controllando tir autoarticolati e telonati che giungevano dall’estero e si dirigevano verso diversi magazzini situati nei macrolotti 1 e 2 dell’area industriale pratese.

L’attività di controllo ha consentito di mappare le principali rotte utilizzate per il trasporto, lo stoccaggio e il trasbordo di grandi quantitativi di tessuti, individuando i punti nevralgici del traffico illecito. Un’analisi approfondita della documentazione fiscale e di trasporto ha permesso di riscontrare numerose irregolarità tra le sedi di scarico effettive e quanto dichiarato nei documenti ufficiali.

Il ruolo dell’imprenditrice cinese e la rete di società fittizie

Nel corso delle indagini, i finanzieri del Gruppo di Prato hanno individuato un sistema di imprese “apri e chiudi”, caratterizzato da unità locali apparentemente sfitte o intestate a società estranee ai flussi commerciali reali. A capo di questa rete sarebbe stata identificata una donna di nazionalità cinese, residente a Prato e formalmente impiegata presso una nota società di Pronto-Moda e commercio all’ingrosso di tessuti, che però non risulta coinvolta nell’indagine.

L’indagata avrebbe gestito in piena autonomia sia la società presso cui lavorava, sia una galassia di imprese di comodo, utilizzate per intestare fittiziamente locazioni di magazzini e simulare triangolazioni commerciali fraudolente, sia in acquisto che in vendita, per conto della società “capo-gruppo” occulta.

Le modalità del contrabbando e la simulazione dei flussi commerciali

Le forniture di tessuti venivano importate illegalmente dalla Cina e trasportate nei magazzini pratesi con documenti di trasporto alterati. Una volta giunta nell’area del Macrolotto, la merce veniva scaricata e la sua disponibilità giustificata tramite l’emissione di fatture false, riferite a un percorso commerciale simulato attraverso società estere, in particolare polacche e tedesche, risultate poi inesistenti o inattive.

Le perquisizioni effettuate a fine ottobre presso 2 soggetti economici, 3 residenze private e 2 studi contabili hanno confermato le ipotesi investigative, portando al sequestro di numerosi dispositivi informatici, documentazione contabile ed extra-contabile e 21.000 rotoli di tessuto, per oltre 2,3 milioni di metri importati in modo da eludere il pagamento dei diritti di confine per quasi 1,3 milioni di euro.

L’evoluzione delle indagini e i nuovi sequestri

Durante le indagini, è emerso che alcune delle unità locali precedentemente locate dalle imprese perquisite erano state formalmente occupate da nuovi soggetti giuridici apparentemente estranei al contesto investigativo. Questo ha portato a ulteriori approfondimenti, con attività di appostamento, osservazione e pedinamento presso le unità ritenute più a rischio.

Proprio durante uno di questi servizi di osservazione, in orario notturno, i finanzieri hanno individuato un tentativo di trasbordo di merci già importate da una delle imprese coinvolte, ma stoccate presso magazzini formalmente riconducibili a terzi non coinvolti. Seguendo la merce fino al nuovo magazzino di destinazione e intervenendo al momento dello scarico, è stato possibile accertare la reale titolarità delle merci in capo all’indagata, ampliando così il numero dei soggetti economici coinvolti nel meccanismo di frode.

Ulteriori perquisizioni e il maxi sequestro

In seguito a queste scoperte, la Procura Europea ha disposto ulteriori perquisizioni presso 4 magazzini e una residenza privata, che si sono concluse con il sequestro, per ipotesi di contrabbando aggravato, frode fiscale e intestazione fittizia di beni, di oltre 5,5 milioni di metri di tessuto grezzo, stoccati su pallet e contrassegnati da etichette in lingua cinese, e di più di 237.000 capi d’abbigliamento riportanti il nome della società individuata come capo del sistema di frode.

Complessivamente, l’operazione ha portato al sequestro di oltre 7,8 milioni di metri di tessuto, per un valore superiore a 10 milioni di euro, e a un’evasione di tributi di confine, tra dazi e IVA, di quasi 3,6 milioni di euro.

I reati contestati e le cifre dell’operazione

Nel corso delle indagini sono stati contestati i reati di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per oltre 4 milioni di euro, autoriciclaggio di beni per oltre 2,7 milioni di euro, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte per più di 2 milioni di euro e trasferimento fraudolento di valori per oltre 10 milioni di euro.

L’azione della Guardia di Finanza, in stretta collaborazione con la Procura Europea di Bologna, conferma l’impegno costante nel contrasto alle frodi doganali e fiscali, a tutela delle risorse erariali nazionali e dell’Unione Europea, nonché degli operatori economici che rispettano le regole nel settore strategico del tessile pratese.

