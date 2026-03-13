Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 32 milioni di euro il valore dei beni sequestrati nell’ambito di una vasta indagine su una frode IVA “carosello” nel settore informatico. Il provvedimento, eseguito dalla Guardia di Finanza su richiesta della Procura europea, ha riguardato cinque società sospettate di aver orchestrato un complesso schema di frode fiscale internazionale.

Le origini dell’indagine e la portata dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio nel marzo 2023, quando le autorità hanno iniziato a indagare su una rete criminale attiva principalmente nella provincia di Napoli. L’indagine, coordinata dagli Uffici di Napoli e Venezia della Procura europea (EPPO), ha coinvolto i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e Caserta. Il sequestro preventivo, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, rappresenta uno dei più significativi interventi contro la frode IVA degli ultimi anni.

Il meccanismo della frode carosello

Al centro dell’inchiesta vi è un articolato sistema di frode fiscale internazionale, basato sull’utilizzo di numerose società di comodo, sia italiane che estere. Queste società, spesso prive di una reale struttura imprenditoriale e intestate a prestanome, sarebbero state impiegate per simulare operazioni commerciali e generare indebiti vantaggi fiscali. Il presunto schema avrebbe permesso di creare crediti IVA fittizi e di ridurre artificialmente il carico fiscale delle società beneficiarie.

Il coinvolgimento internazionale e le società estere

Secondo quanto emerso dalle indagini, la rete criminale avrebbe utilizzato società stabilite in diversi Stati membri dell’Unione europea, tra cui Paesi Bassi, Germania, Romania e Ungheria. Queste società sarebbero state fondamentali per avviare e sostenere operazioni fittizie, rendendo più difficile la ricostruzione dei flussi finanziari e ostacolando così l’azione degli investigatori.

Le cifre dell’indagine: fatture e indagati

Nel corso dell’inchiesta sono state individuate fatture per operazioni inesistenti per un valore superiore a 500 milioni di euro. Queste fatture sarebbero state utilizzate per creare crediti IVA fittizi, con l’obiettivo di ottenere indebiti vantaggi fiscali. Complessivamente, la rete criminale coinvolgerebbe 64 indagati, operanti soprattutto nella provincia di Napoli.

Il sequestro dei beni e le società coinvolte

Il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, ha riguardato le partecipazioni societarie in cinque società presumibilmente coinvolte nello schema fraudolento, quattro complessi aziendali e un capannone industriale situato a Somma Vesuviana (Napoli). Il valore complessivo dei beni sequestrati supera i 32 milioni di euro, a testimonianza della rilevanza economica dell’operazione.

Le modalità operative della rete criminale

Le indagini hanno permesso di accertare che, in molti casi, i beni oggetto delle operazioni non sarebbero mai stati fisicamente movimentati. I prodotti, infatti, sarebbero rimasti presso le stesse piattaforme logistiche, mentre venivano registrate numerose transazioni fittizie tra le società coinvolte. Questo modus operandi avrebbe consentito di mascherare la reale natura delle operazioni e di rendere più complessa la ricostruzione dei flussi finanziari.

