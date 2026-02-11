Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque soggetti indagati e dieci milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Treviso contro un articolato sistema di frode fiscale nel settore del confezionamento di capi di abbigliamento. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata eseguita su decreto del G.I.P. del Tribunale locale, dopo indagini che hanno permesso di ricostruire un meccanismo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione e riciclaggio tra il 2019 e il 2024.

Le indagini e la scoperta del sistema fraudolento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’inchiesta ha preso avvio grazie al lavoro del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso. Gli investigatori hanno accertato che gli indagati si sono avvalsi di otto ditte individuali attive nel settore del confezionamento di abbigliamento, di cui sei risultate solo formalmente operative e utilizzate per la produzione di fatture false, mentre le restanti due erano realmente attive. Attraverso questo sistema, sono state emesse fatture fittizie per importi superiori a ottanta milioni di euro.

Il ruolo delle imprese e la mente del gruppo

L’indagine ha permesso di ricostruire come la “mente” del gruppo imprenditoriale abbia orchestrato la frode per consentire alle due imprese operative di ottenere numerose commesse, grazie a prezzi particolarmente competitivi. Questo vantaggio era reso possibile dall’abbattimento dei redditi imponibili, e quindi della tassazione, per oltre sette milioni di euro, attraverso l’utilizzo di costi mai sostenuti ma documentati da fatture per operazioni inesistenti emesse dalle sei ditte intestate a “imprenditori” cinesi compiacenti.

Le ditte cinesi e i prestanome

Le verifiche hanno evidenziato che le ditte cinesi intestate a “prestanome” erano prive di qualsiasi forza lavoro e che i titolari risultavano irreperibili, con un caso addirittura di decesso. Questo elemento ha rafforzato il sospetto che le società fossero create ad hoc per agevolare il sistema di evasione fiscale e riciclaggio.

Movimenti bancari e destinazione dei proventi illeciti

Gli accertamenti bancari hanno permesso di ricostruire le transazioni finanziarie tra gli indagati, dimostrando che l’evasione d’imposta prodotta dal sistema di frode è stata utilizzata per disporre bonifici verso la Cina e per acquistare beni di lusso provenienti dallo stesso Paese. Inoltre, i conti correnti del principale indagato sono stati impiegati sia per spese personali, estranee all’attività d’impresa, sia per l’acquisto di due immobili del valore complessivo di circa 700.000 euro, intestati fittiziamente ai figli minorenni e successivamente arredati.

Il coinvolgimento della consorte e le operazioni di riciclaggio

Nel corso delle investigazioni è stata approfondita anche la posizione della consorte del principale indagato. La donna, titolare di fatto di due delle ditte non operative, si è resa responsabile del reato di riciclaggio, avendo mascherato l’origine illecita di parte dei profitti attraverso numerose operazioni di prelievo di denaro contante e bonifici verso conti esteri.

