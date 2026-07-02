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È di un sequestro preventivo da 8.519.513,89 euro il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Vibo Valentia nei confronti di un professionista attivo nel settore turistico-ricettivo, indagato per indebita percezione di erogazioni pubbliche e indebita compensazione. Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di indagini che hanno riguardato l’utilizzo illecito di crediti d’imposta destinati agli investimenti nel Mezzogiorno.

Le indagini della Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio da un’attenta attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia e sviluppata dal Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza locale, con il supporto del Gruppo alla sede. L’attenzione degli inquirenti si è concentrata su un professionista della provincia, noto per la gestione di importanti strutture turistiche nella rinomata “Costa degli Dei“.

Le indagini hanno riguardato la fruizione dei benefici previsti dalla misura agevolativa denominata “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno”, un incentivo fiscale volto a promuovere nuovi investimenti produttivi nelle regioni meridionali attraverso il riconoscimento di crediti d’imposta alle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle aree agevolate.

Modalità dell’illecito e accertamenti

L’attività investigativa, condotta tramite acquisizione di documentazione amministrativa e fiscale, sopralluoghi presso le strutture interessate e riscontri presso gli enti territoriali competenti, ha permesso di accertare che il professionista, operando tramite una ditta individuale e due società attive nel settore turistico-ricettivo, avrebbe attestato falsamente l’esecuzione di ingenti investimenti. In questo modo, avrebbe ottenuto indebitamente crediti d’imposta per importi milionari, utilizzandone una parte per compensare debiti tributari.

In particolare, gli investimenti dichiarati sono risultati in larga parte inesistenti o comunque non ammissibili ai benefici previsti dalla normativa di settore. Le strutture indicate risultavano spesso in stato di abbandono, prive dei necessari titoli autorizzativi o carenti dei requisiti prescritti per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale.

Il sequestro preventivo e le contestazioni

Sulla base delle risultanze investigative, la Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha proposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, per un importo complessivo di 8.519.513,89 euro, finalizzato alla successiva confisca. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia.

Al termine delle attività, il professionista è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per aver conseguito indebitamente erogazioni pubbliche destinate a sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno e per aver utilizzato in compensazione crediti d’imposta ritenuti inesistenti o non spettanti, al fine di estinguere debiti tributari. Nei confronti delle società coinvolte sono stati contestati anche illeciti amministrativi dipendenti da reato per “responsabilità amministrativa degli enti”.

Il contesto e le finalità dell’operazione

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività istituzionali della Guardia di Finanza volte al contrasto delle frodi in materia di spesa pubblica e alla salvaguardia della corretta destinazione delle risorse pubbliche. L’integrità di tali risorse è considerata fondamentale per garantire sviluppo economico, concorrenza leale e sostegno alle imprese che rispettano le regole.

La lotta agli sprechi di denaro pubblico rappresenta un presupposto essenziale per un utilizzo trasparente dei finanziamenti nazionali ed europei. L’attività svolta testimonia ancora una volta la sinergia tra Autorità Giudiziaria e Guardia di Finanza nel contrasto agli illeciti economico-finanziari, a tutela della legalità e della corretta gestione delle risorse pubbliche.

IPA