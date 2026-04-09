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Frode fiscale e riciclaggio sono le accuse mosse nei confronti dei rappresentanti di una società del settore edilizio di Trani, arrestati e destinatari di un sequestro di beni per oltre 1 milione di euro. I provvedimenti sono stati adottati su richiesta della Procura della Repubblica e riguardano la creazione e l’indebita compensazione di crediti fiscali fittizi relativi al cosiddetto “Bonus Renzi”.

Le indagini e i provvedimenti cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è nata da una mirata attività di polizia economico-finanziaria condotta dai militari del Gruppo Barletta. Le indagini hanno permesso di ricostruire un complesso schema fraudolento, attraverso il quale i due indagati, rappresentanti di fatto e di diritto di una società edilizia, avrebbero creato crediti d’imposta inesistenti, poi utilizzati per compensare debiti tributari reali mediante la presentazione di modelli F24.

La Procura della Repubblica di Trani ha richiesto e ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il principale indagato, ritenuto il dominus delle operazioni illecite. L’uomo, già gravato da numerosi precedenti giudiziari di natura penal-tributaria, è stato sottoposto a interrogatorio preventivo e, successivamente, il Tribunale di Trani, Sezione GIP, ha disposto la misura restrittiva per il concreto pericolo di reiterazione delle stesse condotte criminose.

Il sequestro dei beni

Oltre alla misura personale, la Procura ha ottenuto anche un decreto di sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca delle disponibilità liquide, beni mobili e immobili riconducibili ai due indagati. L’ammontare complessivo dei beni sequestrati supera 1 milione di euro e comprende 1 immobile, 5 autovetture, 32 conti correnti e partecipazioni societarie.

Il sequestro è stato disposto come “pretesa erariale” a tutela delle casse pubbliche, in relazione al danno causato dall’indebita compensazione dei crediti fiscali fittizi.

Il modus operandi della frode

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il meccanismo fraudolento si basava sulla creazione di crediti IRPEF inesistenti, simulando l’applicazione del “Bonus Renzi” nelle buste paga dei dipendenti della società. Tali crediti venivano poi utilizzati per compensare debiti tributari reali, consentendo così alla società di risparmiare indebitamente sulle imposte dovute.

L’ammontare del risparmio d’imposta, superiore a 1 milione di euro, sarebbe stato successivamente oggetto di autoriciclaggio, reinvestito in altre attività imprenditoriali direttamente o indirettamente riconducibili agli indagati, con l’obiettivo di ostacolare l’identificazione della provenienza illecita delle somme.

Le contestazioni e le ipotesi di reato

Durante le attività investigative, la Guardia di Finanza ha rinvenuto e sequestrato documentazione commerciale e telematica che ha permesso di ricostruire il rapporto di subordinazione tra l’amministratore di diritto e quello di fatto della società. Sulla base di queste evidenze, ai due indagati sono state contestate, in concorso, ipotesi di reato di natura penale e penal-tributaria: indebita compensazione di crediti d’imposta fittizi, riciclaggio e autoriciclaggio.

Finalità dell’operazione e precisazioni

L’attività delegata alla Guardia di Finanza dalla Procura della Repubblica di Trani mira a rafforzare il contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria più gravi, a tutela del corretto funzionamento del sistema finanziario e della leale concorrenza tra imprese. L’operazione si inserisce nel più ampio contesto di difesa delle risorse pubbliche e di sostegno alle fasce più deboli della società.

IPA