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È di quattro arresti e 120 mila euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Lecce, dove sono state smascherate complesse attività di frode sulle accise e contro la fede pubblica. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata eseguita nei confronti di soggetti salentini accusati di aver orchestrato sistemi paralleli per sottrarre ingenti quantitativi di carburante ai controlli fiscali, arrecando un danno significativo alle casse dello Stato.

Operazione della Guardia di Finanza: i dettagli dell’inchiesta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso il via con l’esecuzione di un’Ordinanza applicativa di misure cautelari personali, sia coercitive – come gli arresti domiciliari – sia interdittive, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Procura. I destinatari del provvedimento sono quattro persone, tutte di origini salentine, indagate per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti in materia di accise e contro la fede pubblica. Contestualmente, è stato eseguito anche un Decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di beni per un valore di circa 120 mila euro.

Le indagini e le modalità della frode

Le indagini, condotte dai Finanzieri della Compagnia di Gallipoli e coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce, sono state supportate da attività tecniche di intercettazione che hanno permesso di ricostruire tre distinti e paralleli sistemi di frode. In particolare, è stata accertata la costituzione di imprese agricole fittizie e la produzione di documentazione ideologicamente falsa, presentata agli Uffici U.M.A. (Utenti Motori Agricoli), al fine di ottenere il rilascio di Libretti Fiscali di Controllo. Grazie a questi libretti, gli indagati riuscivano a beneficiare dell’assegnazione di rilevanti quantitativi di prodotto petrolifero a tariffa agevolata, che invece di essere utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni o per l’attività agricola, veniva ceduto a terzi non aventi diritto nelle province di Lecce e Brindisi, per usi soggetti a maggiore imposta, come il riscaldamento domestico o l’autotrazione.

Il ruolo dei distributori e degli imprenditori agricoli

Nel corso delle indagini, è emerso anche il coinvolgimento di un deposito commerciale di prodotti petroliferi che, fungendo da distributore stradale di carburante, riforniva centinaia di automezzi con gasolio destinato all’agricoltura. Inoltre, le responsabilità sono state cristallizzate anche a carico di due imprenditori agricoli che mettevano a disposizione di un terzo complice i propri Libretti Fiscali di Controllo, consentendo così l’assegnazione annuale di ingenti quantitativi di gasolio agevolato, poi destinato a usi non consentiti e soggetti a maggiore tassazione.

Le conseguenze dell’operazione: numeri e reati contestati

Complessivamente, le operazioni hanno portato al deferimento alle Autorità Giudiziarie di 23 soggetti indagati, a vario titolo, per le ipotesi delittuose di cui all’art. 40 del D. Lgs. 504/1995 (sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici) e all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico). È stata inoltre accertata la distrazione, per usi non consentiti, di oltre 500.000 litri di prodotto petrolifero, di cui più di 300.000 litri già consumati in frode, con un’evasione di accisa pari a 156.000 euro.

Impatto economico e sociale delle frodi alle accise

Le frodi sulle accise rappresentano un grave danno per le entrate dello Stato e alterano le regole della libera concorrenza, favorendo anche le infiltrazioni delle organizzazioni criminali. Per questo motivo, l’azione delle Fiamme Gialle si concentra non solo sulla repressione dei reati, ma anche sulla prevenzione e sul controllo del settore, a tutela dell’economia legale e dei cittadini.

IPA