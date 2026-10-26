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Misure cautelari per 15 soggetti nell’inchiesta su una presunta frode legata agli apparecchi da gioco. L’ordinanza è stata eseguita a Cosenza dai Carabinieri e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: le ipotesi comprendono un’associazione a delinquere e la manipolazione delle slot machine per sottrarre allo Stato il prelievo erariale.

Cosenza, slot machine manipolate: l’indagine

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato coordinato dalla Procura della Repubblica e disposto dal Gip del Tribunale di Cosenza. Due indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, sei hanno ricevuto misure cautelari non custodiali e per altri sette è scattato il divieto di esercitare attività di gioco per un anno. Le contestazioni, formulate nella fase preliminare e ancora da verificare in giudizio, riguardano, a vario titolo, associazione a delinquere finalizzata a reati contro la Pubblica amministrazione, il patrimonio e l’amministrazione della giustizia, oltre a corruzione, rivelazione e uso di segreti d’ufficio, truffa aggravata ai danni dello Stato e favoreggiamento.

Le anomalie e i sequestri

L’indagine è partita dall’analisi dei flussi telematici e dei contatori di raccolta degli apparecchi AWP, che ha fatto emergere anomalie nei volumi di gioco. I controlli, svolti in esercizi commerciali di diversi comuni della provincia, hanno portato al sequestro di 145 apparecchi, ritenuti dotati di una seconda scheda o di componenti manomessi, e di circa 80 mila euro trovati al loro interno.

Un precedente passaggio dell’inchiesta risale al 6 novembre 2025, quando il Gip, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni e disponibilità finanziarie per oltre 12 milioni di euro a carico di un operatore del settore. L’ipotesi era di peculato sulle somme dovute per il prelievo unico erariale (PREU) relativo alle giocate.

Il presunto meccanismo

Secondo la ricostruzione cautelare, in numerosi locali sarebbero state installate schede clonate accanto a quelle regolari, collegate alla rete statale. Il flusso di una parte delle giocate sarebbe stato indirizzato verso il circuito abusivo, così da incassare denaro senza registrarlo e senza versare il corrispondente PREU. Per rendere possibile il sistema sarebbero stati usati telecomandi wireless, cablaggi modificati, timer e interruttori sui monitor. «Schedini» cloni avrebbero evitato il blocco degli apparecchi, mentre i sensori antimanomissione sarebbero stati neutralizzati con colla o fascette.

Gli investigatori hanno esaminato smartphone, tablet, computer e supporti di memoria sequestrati, applicando tecniche di digital forensics e incrociando i dati con documenti e appunti contabili. Gli approfondimenti avrebbero permesso di ricostruire le alterazioni, la distribuzione dei proventi e le strategie per eludere i controlli.

I ruoli ipotizzati

Al centro della presunta associazione ci sarebbe un imprenditore del settore e un funzionario referente dell’ADM di Cosenza. Quest’ultimo avrebbe ricevuto periodiche somme di denaro in cambio di informazioni preventive su date, orari e obiettivi delle ispezioni, così da consentire la rimozione delle schede illegali. Gli viene inoltre contestato di aver sottratto dall’ufficio cartoni sigillati con schede AWP sequestrate, poi consegnati all’imprenditore e a un tecnico per essere azzerati e rimessi sul mercato.

Tra gli altri ruoli delineati figurano un fornitore di schede alterate, smart card clonate e assistenza informatica, oltre a componenti della rete tecnica incaricati di installare, manutenere, rimuovere o occultare gli apparati. Alcuni esercenti e gestori avrebbero consentito la presenza stabile di apparecchi alterati nei propri locali. Le accuse restano ipotesi investigative e il procedimento è nella fase preliminare. Le indagini sono state svolte dai Carabinieri e dai funzionari della Direzione Centrale Giochi dell’ADM di Roma.

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