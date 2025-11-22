Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

166 pezzi di refurtiva sono stati recuperati dai Carabinieri a Roma, dove sono stati eseguiti decreti di perquisizione nell’ambito delle indagini sui furti avvenuti l’8 agosto e il 17 novembre 2025 nelle boutique di Valentino e Louis Vuitton. Le attività, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno permesso di rinvenire borse e accessori di valore per quasi 400.000 euro, oltre a materiale utile all’identificazione dei responsabili.

Operazione dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, le indagini sono state avviate dalla Stazione di Roma – San Lorenzo in Lucina e dal Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro, in seguito a due gravi episodi di furto verificatisi presso la boutique Valentino di piazza Mignanelli e la boutique di via dei Condotti. Gli investigatori hanno agito su mandato della Procura della Repubblica di Roma, che ha emesso diversi decreti di perquisizione finalizzati al recupero della refurtiva sottratta durante i colpi.

Le indagini: osservazione e pedinamenti

Le attività investigative sono partite subito dopo il primo furto dell’8 agosto 2025 in piazza Mignanelli. I Carabinieri hanno messo in campo servizi di osservazione, pedinamento e controllo, riuscendo così a individuare i luoghi dove la refurtiva poteva essere stata nascosta. L’azione coordinata tra le diverse articolazioni dell’Arma ha permesso di stringere il cerchio attorno ai sospettati e di pianificare le perquisizioni nei punti ritenuti strategici per il recupero dei beni rubati.

Refurtiva recuperata e strumenti sequestrati

Durante le perquisizioni, i militari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 137 borse e un paio di scarpe Louis Vuitton, parte dei 140 pezzi sottratti nel furto del 17 novembre, e 29 borse Valentino delle 74 rubate l’8 agosto. Il valore complessivo della merce recuperata si aggira intorno ai 400.000 euro. Oltre agli accessori di lusso, sono stati sequestrati anche abiti indossati durante i furti e ripresi dalle telecamere di sorveglianza, una fiamma ossidrica, un disturbatore di frequenze, diversi attrezzi da scasso, cellulari e strumenti informatici, tutti elementi ritenuti utili per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare le responsabilità.

Il ruolo della Procura e lo stato delle indagini

L’operazione è stata coordinata dai magistrati del Dipartimento Criminalità diffusa e grave della Procura della Repubblica di Roma. Le indagini sono ancora nella fase preliminare. L’attività investigativa prosegue per chiarire tutti gli aspetti dei furti e per accertare le responsabilità individuali degli autori dei colpi nelle boutique di lusso.