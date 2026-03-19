Maxi furto da Prada a Dolo con scene da film, rubate scarpe per centinaia di migliaia di euro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Poco prima dell’alba, lo stabilimento Prada di Dolo, a Venezia, è stato oggetto di un maxi furto da parte di un gruppo di sei o sette persone. Sono centinaia le scarpe sottratte per un valore ancora tutto da calcolare. La banda sarebbe entrata con diversi veicoli, sfondando l’ingresso dello stabilimento. Molto organizzati, quando sono arrivati i carabinieri sul posto si sono trovati chiusi nell’ultimo tratto di accesso alla fabbrica e hanno proseguito a piedi.

Furto nello stabilimento di Prada

Verso le quattro di notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, un gruppo composto da sei o sette persone è entrato nello stabilimento di Prada a Dolo, vicino a Venezia.

Per farlo avrebbero utilizzato diverse vetture come ariete per sfondare i sistemi di sicurezza all’ingresso dello stabile. Secondo quanto raccontato dai carabinieri intervenuti sul posto, l’operazione è stata portata avanti da un gruppo molto ben organizzato.

Mentre le vetture sono state utilizzate per sfondare l’ingresso, dei furgoni sono stati piazzati per sbarrare la strada proprio all’intervento della vigilanza interna dello stabilimento e delle forze dell’ordine sopraggiunte in seguito.

Cosa è stato rubato

Secondo la nota ufficiale, gli intrusi che si sono introdotti nello stabile avevano un piano ben organizzato. L’obiettivo era di portare via quante più paia di scarpe possibili del marchio di alta moda.

Sarebbero così state sottratte centinaia di scarpe, il cui valore è ancora tutto da calcolare. Si stimano centinaia di migliaia di euro.

Durante la giornata è stato fatto un primo tentativo di conteggio per quantificare il danno economico. Il numero esatto non si conosce, ma sarebbero tra le 300 e le 400. Nello stabilimento vengono prodotte quotidianamente circa 700 paia, quindi si tratta della quasi totalità della produzione di un’intera giornata.

La nota di Femca Cisl Venezia

In seguito al furto di Venezia, è intervenuta con una nota ufficiale Femca Cisl Venezia. In questa si legge della massima solidarietà all’azienda e ai lavoratori dello stabilimento coinvolto nel furto.

Si dichiara inoltre un aspetto fondamentale, ovvero che nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto. Non si può però non parlare del lato negativo di quanto successo, perché, scrive il segretario Francesco Coco, non è privo di conseguenze.

Eventi di questo tipo, continua la nota, incidono in modo significativo sulle aziende messe a dura prova da un contesto economico complesso.