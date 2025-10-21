Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone fermate a Bitonto mentre cercavano di impossessarsi di un carico di olive. L’intervento è stato condotto nell’ambito di servizi mirati a prevenire e reprimere i reati in ambito agricolo, con particolare attenzione ai furti durante la stagione olearia.

Controlli intensificati nelle campagne bitontine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bitonto hanno rafforzato la vigilanza sulle strade provinciali e interpoderali che collegano i terreni agricoli ai frantoi. Queste vie sono state individuate come i principali percorsi utilizzati dai ladri di olive per trasportare la refurtiva.

Il tentato furto e l’intervento degli agenti

Durante uno dei controlli nell’agro bitontino, tre persone sono state sorprese mentre cercavano di appropriarsi di circa 130 chilogrammi di olive. L’azione tempestiva degli agenti ha impedito che il furto venisse portato a termine, consentendo il recupero dell’intero carico.

Verifiche nei frantoi e identificazioni

Nell’ambito dell’operazione, sono stati effettuati 18 controlli presso i frantoi della zona, con l’identificazione di 60 persone. Queste verifiche hanno avuto lo scopo di monitorare i flussi di olive e accertare la regolarità delle attività di trasformazione, contribuendo così a contrastare i reati legati al settore agricolo.

IPA