Due persone a Parma, dove un tunisino di 45 anni e una donna italiana di 51 anni sono stati individuati come responsabili di un furto aggravato in concorso ai danni del supermercato Esselunga. I fatti si sono verificati lo scorso aprile, quando i due sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre si appropriavano di numerose bottiglie di alcolici e superalcolici. L’azione è stata scoperta grazie alle indagini della squadra Mobile, che ha permesso di identificare e denunciare i responsabili.

Le indagini della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con la denuncia presentata dalla direttrice del supermercato Esselunga di Parma. La donna, dopo aver scoperto il furto, ha fornito agli investigatori un DVD contenente le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. Grazie a questo materiale, gli agenti della sezione Reati contro il Patrimonio della squadra Mobile hanno potuto ricostruire con precisione quanto accaduto il 6 aprile scorso.

Il modus operandi dei responsabili

I due soggetti, un cittadino tunisino di 45 anni e una donna italiana di 51 anni, entrambi residenti fuori provincia e già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, hanno agito con una certa destrezza. Dopo aver prelevato dagli scaffali numerose bottiglie di alcolici e superalcolici per un valore complessivo di 1461 euro, le hanno nascoste nelle borse della spesa. Successivamente, invece di dirigersi verso le casse, hanno raggiunto il cancelletto d’ingresso del negozio, utilizzandolo per guadagnare l’uscita in modo repentino. Il loro passaggio ha fatto scattare l’allarme antintrusione, ma i due sono riusciti a dileguarsi rapidamente a bordo di un’autovettura, facendo perdere le proprie tracce.

L’analisi delle immagini e l’identificazione

Gli investigatori, dopo aver acquisito il DVD con le riprese delle telecamere interne, hanno avviato una minuziosa attività di esame dei filmati. Attraverso controlli incrociati e un’attenta osservazione dei dettagli, la squadra Mobile è riuscita a identificare con certezza i due autori del furto aggravato. L’operazione si è conclusa nella giornata di ieri, quando gli agenti hanno formalizzato la denuncia a carico dei due soggetti, entrambi già gravati da numerosi precedenti di polizia.

Il valore della refurtiva e le conseguenze

Il bottino, costituito da bottiglie di alcolici e superalcolici, ammontava a 1461 euro. Il danno economico subito dal supermercato Esselunga di Parma non è stato trascurabile, considerando anche la modalità con cui è stato perpetrato il furto. L’azione rapida e coordinata dei due responsabili ha reso necessario un intervento altrettanto tempestivo da parte delle forze dell’ordine, che hanno potuto contare sulla collaborazione del personale del punto vendita e sull’efficacia del sistema di videosorveglianza.

Precedenti e profili dei denunciati

Entrambi i denunciati, il cittadino tunisino di 45 anni e la donna italiana di 51 anni, risultano residenti fuori provincia e sono già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia. Questo elemento ha facilitato il lavoro degli investigatori, che hanno potuto confrontare le immagini raccolte con i dati già presenti negli archivi delle forze dell’ordine. La loro esperienza in simili episodi di furto ha reso necessario un approfondimento delle indagini, che si sono concluse con la loro identificazione e denuncia.

Il ruolo della videosorveglianza nelle indagini

Fondamentale per la risoluzione del caso è stato il sistema di videosorveglianza installato all’interno del supermercato. Le immagini registrate hanno permesso di ricostruire l’intera sequenza dei fatti, dall’ingresso dei due responsabili fino alla loro fuga. La direttrice del punto vendita, consegnando tempestivamente il DVD agli investigatori, ha fornito un contributo decisivo per l’identificazione dei responsabili. Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della tecnologia nella prevenzione e nella repressione dei reati contro il patrimonio.

