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Due donne sono state denunciate per furto aggravato in concorso dopo che, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, avrebbero sottratto prodotti cosmetici per un valore superiore a 2000 euro da una farmacia dell’hinterland di Sora (Frosinone). L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato locale, che hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico delle indagate.

Maxi colpo a Sora

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è scaturita dalla necessità di tutelare l’interesse pubblico e il diritto all’informazione, nel rispetto delle normative vigenti.

Gli agenti del Commissariato di Sora (Frosinone) hanno avviato gli accertamenti dopo aver ricevuto la segnalazione di un furto avvenuto presso una farmacia situata nell’area periferica della città.

Il furto nella farmacia dell’hinterland sorano

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le due donne avrebbero agito in concorso riuscendo a sottrarre prodotti cosmetici per un valore complessivo di oltre 2000 euro. Il furto ha colpito una farmacia dell’hinterland di Sora, causando un danno economico significativo all’esercizio commerciale.

Le due donne sono attualmente indiziate di delitto, come previsto dalla legge, e la loro posizione dovrà essere valutata in sede giudiziale. Solo una sentenza definitiva potrà eventualmente stabilire la loro colpevolezza in relazione al reato contestato. La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza del principio di presunzione di innocenza, garantendo il rispetto dei diritti sia degli indagati che delle parti offese.

IPA