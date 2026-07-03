Maxi furto di fentanyl dall'ospedale Israelitico di Roma, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi dopo l'allarme

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il furto di ottanta fiale di fentanyl dall’ospedale Israelitico di Roma ha provocato l’immediata reazione del governo, che ha convocato una riunione d’urgenza a Palazzo Chigi. Le autorità giudiziarie e i Carabinieri del Nas stanno verificando le responsabilità del personale interno, mentre il Ministero della Salute ha avviato un’ispezione per accertare il rispetto dei protocolli di custodia dei farmaci ad alto rischio.

Giallo a Roma per il furto all’ospedale Israelitico

Il furto di ottanta fiale di fentanyl è avvenuto all’interno della farmacia dell’ospedale Israelitico in via Fulda, nel quartiere Magliana a Roma.

I dipendenti della struttura sanitaria hanno lanciato l’allarme dopo aver riscontrato l’ammanco del farmaco oppioide, custodito all’interno della cassaforte blindata. I primi accertamenti condotti dalle Forze dell’Ordine hanno evidenziato l’assenza di segni di effrazione sul contenitore di sicurezza.

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Secondo quanto riferito dai responsabili del nosocomio romano, la chiave d’accesso alla cassaforte è in uso a più dipendenti, elemento che indirizza le indagini verso l’ipotesi di un furto interno o su commissione per alimentare il mercato nero.

Ventimila dosi di fentanyl sul mercato nero

Il quantitativo di fentanyl sottratto a Roma è giudicato equivalente alla preparazione di circa ventimila dosi destinate allo spaccio illegale.

Trattandosi di un analgesico oppioide sintetico ad altissima potenza, utilizzato in medicina per l’anestesia e la terapia del dolore grave, la sua dispersione fuori dai circuiti sanitari controllati comporta pericoli letali anche a bassi dosaggi.

Come riportato da La Stampa, fonti istituzionali hanno espresso “forte preoccupazione” per la gestione dei protocolli di custodia, sottolineando il rischio che i medicinali ad alto rischio finiscano nelle piazze di spaccio o sulle piattaforme del dark web, analogamente a quanto già rilevato in precedenti casi.

Come accaduto la scorsa estate ad Ariccia, dove un uomo è stato fermato con 28 compresse di un farmaco a base di fentanyl e ricette false, o nell’area dei Castelli Romani, dove un medico è stato arrestato mentre portava via nello zaino fiale sottratte all’ospedale in cui lavorava.

Il vertice d’urgenza a Palazzo Chigi

In seguito all’evento, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha presieduto una riunione d’urgenza a Palazzo Chigi per fare il punto sulla sicurezza sanitaria.

All’incontro hanno preso parte il capo di gabinetto del Ministero della Salute, il direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga e i vertici della Direzione salute della Regione Lazio.

L’esecutivo ha disposto l’attivazione immediata dei Carabinieri del Nas per i rilievi giudiziari, affiancati da un’ispezione ministeriale straordinaria all’interno dell’ospedale Israelitico. Nei prossimi giorni verrà inoltre riconvocato il tavolo di monitoraggio per l’attuazione del Piano nazionale anti-fentanyl.