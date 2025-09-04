Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e oltre 1100 euro di merce recuperata a Como, dove due uomini sono stati fermati per furto aggravato in concorso all’interno di un negozio del centro. I due, un cittadino spagnolo di 36 anni e un peruviano di 37 anni, sono stati individuati grazie alla collaborazione tra forze dell’ordine e militari dell’Esercito, dopo aver tentato la fuga con la refurtiva nascosta in uno zaino schermato.

La segnalazione e l’intervento immediato delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella mattinata di ieri, intorno alle 11.30, quando la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a un furto appena avvenuto in un esercizio commerciale situato nel cuore di Como. La chiamata descriveva due individui: uno di corporatura robusta e alta, l’altro su una sedia a rotelle. Entrambi erano stati visti mentre si allontanavano dal negozio dopo aver sottratto della merce.

L’analisi delle immagini e la caccia ai sospetti

Gli agenti della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. di Como sono intervenuti tempestivamente, raccogliendo la testimonianza della persona che aveva richiesto l’intervento e visionando le registrazioni del sistema di videosorveglianza del negozio. Le immagini hanno permesso di confermare la descrizione dei sospetti e di diffondere rapidamente le informazioni alle altre forze di polizia presenti sul territorio, dando così il via a una vera e propria caccia ai responsabili del furto.

Il ruolo decisivo dei militari dell’Esercito

Pochi minuti dopo, i militari dell’Esercito Italiano impegnati nel progetto “Strade Sicure” hanno segnalato alla Centrale Operativa la presenza di due uomini che corrispondevano perfettamente alle descrizioni fornite. I sospetti si trovavano all’interno della stazione ferroviaria di Como San Giovanni, probabilmente nel tentativo di allontanarsi dalla città dopo il furto.

Il fermo e la perquisizione: recuperata merce per oltre 1100 euro

Gli agenti della Polizia, raggiunta rapidamente la stazione, hanno individuato i due uomini. Fin da subito, entrambi hanno mostrato segni di nervosismo e si sono dimostrati evasivi sia durante il controllo dei documenti che nel rispondere alle domande degli operatori. La successiva perquisizione ha permesso di scoprire all’interno di uno zaino schermato un bottino di circa 1100 euro in profumi e cosmetici di marca, sottratti poco prima dal negozio. Lo zaino, appositamente modificato per eludere i sistemi antifurto, aveva consentito ai due di uscire dal punto vendita senza far scattare l’allarme.

Identificazione e precedenti penali

Una volta assicurati all’interno dell’auto di servizio, i due uomini sono stati condotti negli uffici della Questura di Como per ulteriori accertamenti. Qui è emerso che entrambi erano privi di documenti e già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. In particolare, sono stati riscontrati precedenti specifici per furti e altre attività illecite simili.

L’arresto e la custodia in attesa del processo

Al termine delle procedure di identificazione, il cittadino spagnolo di 36 anni e il peruviano di 37 anni sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso. Il Pubblico Ministero, prontamente informato, ha disposto che i due venissero trattenuti nelle Camere di Sicurezza della Questura di Como in attesa del processo per direttissima, fissato per le 11.30 di oggi.

Ulteriori sviluppi: ordinanza di custodia cautelare per il 37enne

Nel corso degli accertamenti, è emerso che sul cittadino peruviano di 37 anni pendeva già un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Milano a seguito di una condanna per altri furti. L’ordinanza verrà notificata nelle prossime ore, aggravando ulteriormente la posizione dell’uomo, che dovrà rispondere non solo del furto aggravato commesso a Como, ma anche delle precedenti condanne per analoghi reati.

La collaborazione tra forze dell’ordine e il contrasto ai reati predatori

L’operazione condotta ieri mattina rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra Polizia di Stato, Esercito e altre forze dell’ordine possa garantire un controllo efficace del territorio e una risposta tempestiva ai reati predatori. L’utilizzo di strumenti tecnologici come la videosorveglianza, unito alla presenza capillare degli operatori, ha permesso di individuare e fermare i responsabili in tempi rapidi, restituendo la refurtiva al legittimo proprietario e assicurando alla giustizia due soggetti già noti per reati contro il patrimonio.

Il fenomeno dei furti nei negozi del centro

Negli ultimi mesi, il centro di Como è stato teatro di diversi episodi di furto ai danni di esercizi commerciali, spesso messi a segno da gruppi organizzati o da soggetti con precedenti specifici. L’episodio di ieri conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione e di rafforzare la collaborazione tra commercianti e forze dell’ordine, anche attraverso la segnalazione tempestiva di comportamenti sospetti e l’adozione di sistemi di sicurezza sempre più sofisticati.

Le indagini proseguono

Le indagini della Polizia di Stato proseguono per verificare se i due arrestati possano essere responsabili di altri furti avvenuti recentemente in città o in altre località limitrofe. Gli inquirenti stanno inoltre approfondendo la provenienza dello zaino schermato, ipotizzando che possa trattarsi di un modus operandi già utilizzato in altri episodi simili.

Conclusioni

L’arresto dei due stranieri rappresenta un importante risultato nel contrasto ai reati predatori che colpiscono i commercianti del centro di Como. La sinergia tra le diverse forze dell’ordine e la rapidità d’intervento hanno permesso di assicurare alla giustizia due soggetti già noti per reati contro il patrimonio, restituendo un segnale di sicurezza alla cittadinanza e agli operatori economici della zona.

