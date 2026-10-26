Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Furto in un esercizio commerciale di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, vicino a una stazione di servizio: sono stati portati via tabacchi, sigarette, Gratta e Vinci e l’incasso del giorno precedente. La porta d’ingresso è stata divelta per entrare nel locale. La Polizia di Stato sta indagando per identificare i responsabili.

Tezze sul Brenta: furto di sigarette e Gratta e Vinci

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa sono intervenuti intorno alle 05:25, nelle prime ore della mattinata. La segnalazione ha riguardato un furto ai danni di un’attività situata nei pressi di una stazione di servizio.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno incontrato il titolare, che era giunto poco prima. Dai primi accertamenti e dall’esame dei luoghi è emerso che i malviventi hanno forzato l’accesso, divellendo completamente la porta. Il sopralluogo ha permesso di constatare l’ammanco di un ingente quantitativo di tabacchi e sigarette, oltre a Gratta e Vinci e all’incasso della giornata precedente.

Indagini e denuncia

Dopo i rilievi, il proprietario si è recato negli uffici del Commissariato per formalizzare la denuncia. Le indagini sono in corso e mirano a risalire agli autori del reato, anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

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