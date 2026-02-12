Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato nella notte del 13 gennaio 2026 in un esercizio pubblico del centro storico di Bassano del Grappa: un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato indagato in stato di libertà dopo essere stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle impronte digitali repertate sul posto. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è stata condotta dal Settore U.C.T. del Commissariato cittadino.

Furto nella notte a Bassano del Grappa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il personale del Settore U.C.T. del Commissariato di Bassano del Grappa ha avviato le indagini dopo la denuncia presentata dal legale rappresentante dell’esercizio commerciale colpito dal furto. L’uomo indagato, classe 1979, nato a Galliate (TO), disoccupato e senza fissa dimora, risulta gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

L’episodio si è verificato nella notte del 13 gennaio 2026 all’interno di un locale situato in piazza Garibaldi, nel pieno centro storico di Bassano del Grappa. Secondo la ricostruzione degli investigatori il presunto autore avrebbe forzato una porta secondaria per introdursi nei locali, agendo senza l’ausilio di guanti e lasciando quindi tracce utili per l’identificazione.

Le prove raccolte: videosorveglianza e impronte digitali

Il personale del Settore U.C.T., insieme agli agenti del Posto di Fotosegnalamento della Polizia Scientifica, ha visionato le immagini estrapolate dall’impianto di videosorveglianza fornite dalla parte offesa. Dall’analisi dei filmati è emerso che l’autore del furto era un unico soggetto di sesso maschile, corrispondente per caratteristiche fisionomiche all’uomo indagato.

Durante il sopralluogo gli agenti hanno accertato che il ladro aveva manipolato la cassetta delle offerte destinata all’associazione “Città della Speranza”, asportandone il contenuto. Sono state inoltre repertate impronte digitali, successivamente analizzate dal Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Padova e attribuite all’indagato.

Il bottino: denaro, smartphone e accessori

Nel corso del furto sono stati sottratti la somma di 500,00€ contenuta nel registratore di cassa, un telefono iPhone e alcuni caricabatterie. Il danno arrecato all’esercizio commerciale si è dunque rivelato significativo, sia per la perdita economica sia per il gesto ai danni della cassetta delle offerte benefiche.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, è stato indagato in stato di libertà. La misura è stata adottata di iniziativa dall’Ufficio procedente.

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla sicurezza degli esercizi pubblici nel centro storico di Bassano del Grappa, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per la prevenzione e il contrasto dei reati contro il patrimonio.

