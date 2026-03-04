Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro arresti il bilancio di due operazioni condotte dalla Polizia Stradale di Bologna tra il 19 febbraio e il 23 febbraio 2026. Un latitante è stato fermato durante un controllo in Tangenziale, mentre tre persone sono state bloccate dopo un furto di materiale elettronico sull’autostrada A13. Gli interventi sono stati eseguiti per assicurare alla giustizia soggetti ricercati e per contrastare reati contro il patrimonio.

Due operazioni distinte in pochi giorni a Bologna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Polizia Stradale di Bologna ha concluso due interventi separati nel giro di pochi giorni.

Il primo episodio risale a giovedì 19 febbraio 2026, quando una pattuglia della Sottosezione di Bologna Sud ha fermato un’auto nei pressi dello svincolo numero 7 della Tangenziale. A bordo si trovavano tre occupanti, sottoposti ai consueti controlli documentali.

Latitante arrestato per reati di droga

L’attenzione degli agenti si è concentrata sul conducente, un uomo di 32 anni di origine straniera. Dall’esame delle banche dati è emerso che su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Bologna.

Il soggetto doveva scontare una condanna a 1 anno e 10 mesi di detenzione per un reato legato agli stupefacenti, commesso nel 2021. Dopo le formalità di rito il 32enne è stato accompagnato presso la casa circondariale Rocco D’Amato.

Furto hi-tech sull’A13: tre arresti

Pochi giorni dopo, nel tardo pomeriggio di lunedì 23 febbraio 2026, la Polizia Stradale di Altedo è stata allertata dalla Centrale Operativa di Bologna per il transito di un veicolo sospetto sull’autostrada A13 Bologna-Padova.

A bordo si trovavano tre persone di origine straniera sospettate di aver appena compiuto un furto di materiale elettronico di valore presso un esercizio commerciale di Ferrara.

Inseguimento e sequestro della refurtiva

Le pattuglie si sono immediatamente messe alla ricerca del veicolo segnalato e sono riuscite a intercettarlo all’altezza di Bologna Arcoveggio, sempre sull’autostrada A13.

La perquisizione ha permesso di rinvenire, oltre a una mazza, un coltello e altri strumenti da scasso, anche la refurtiva: una fotocamera digitale, due smartwatch, una console portatile per videogiochi, tastiere e auricolari wireless di alta gamma.

Per i tre stranieri, di età compresa tra 20 e 30 anni, è scattato l’arresto in flagranza di furto. Tutta la merce recuperata è stata restituita al legittimo proprietario, titolare dell’attività commerciale di Ferrara.

